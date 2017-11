Bruker 4,5 millioner for å ha eget OL-bosted i 28 dager

De norske utøverne ønsker å spise norsk mat under vinterlekene. Løsningen ble å leie - og pusse opp - et hotell utenfor OL-leiren.

BEITOSTØLEN / OSLO (Nettavisen): Norges ski- og skiskytterforbund har sammen med Olympiatoppen leid et helt hotell i Pyeongchang under OL. Der skal alle de norske skiskytterne og langrennsutøverne bo under mesterskapet.

- Unisont ønske

Sprinttrener Arild Monsen forteller at det er utøverne selv som ønsker en slik løsning.

- Vi hadde ikke mulighet til å få inn norsk mat og kosthold i OL-leiren, det er ikke lov å ta med inn i det hele tatt. Det er der det begynte. I OL-leiren må vi spise det som blir tilbudt, og ferdig med det. Det er sikkert bra, men det var et unisont ønske fra utøverne å spise norsk mat. Da fikk Olympiatoppen oppdraget med å finne en plass utenfor OL-leiren, sier Monsen til Nettavisen.

- Hvorfor er det så viktig at utøverne spiser norsk mat?

- Det handler om å unngå magetrøbbel. Det man kan ha kontroll på selv, det forsøker vi å ha kontroll på. Det var et ønske fra utøverne selv, gjentar sprinttreneren.

Olympiatoppens vinteridrettssjef Helge Bartnes var med på å velge ut hotellet.

VINTERIDRETTSSJEF: Helge Bartnes.

4,5 mill. for 28 dager

Han forteller at valget falt ned på Olive Boutique Hotel, som ligger to kilometer fra langrennstadion og 500 meter fra Medal Plaza.

- Vi leier i hele februar, noe som er en ganske lang periode. Vi har en kostnad på 4,5 millioner kroner, røper Olympiatoppens Bartnes.

Det er Olympiatoppen som tar store deler av regningen.

Ifølge Bartnes betaler ski- og skiskytterforbundene til sammen én million, mens Olympiatoppen står for de resterende 3,5.

- I og med at dette OL blir åtte til ti millioner kroner dyrere enn tidligere OL, så har vi en avtale. De er med på spleiselaget. De dekker én million kroner til sammen, sier Bartnes.

Og det er altså kun langrennsutøverne og skiskytterne som skal bo der av de norske utøverne.

- Det er relativt kostbare greier vi har leid, så vi har ikke mulighet til at alle idrettene bor i leir. Nå er det 70 personer som skal bo der. I tillegg har vi 37-38 personer som bor på et skigymnas som ligger like i nærheten, sier Bartnes til Nettavisen.

Legger parkett og maler om

Norge leier ifølge Bartnes hotellet og skigymnaset, i tillegg til en restaurant der skiskytterne og langrennsutøverne skal spise.

- Vi har med egen kokk og egne folk som skal ta hånd om renhold. Hva heter det på kasernene, det er internkontroll, sier Vidar Løfshus til Nettavisen.

Men det stopper ikke med en vaskemopp og norske råvarer. Skiforbundet har også valgt å punge ut for å male om deler av hotellet og legge parkett på gulv, røper Løfshus.

Et norsk firma ble også hyrt inn for å desinfisere bygget mot bakterier og sopp.

- Vi sørger for at det er rent og fint, og vi gjør det vi kan for å unngå sykdom. Vi har gått gjennom bygget for å se hva vi kunne gjøre, forteller Bartnes.

I tillegg til hotellet leier Norge i tillegg et skigymnas i umiddelbar nærhet. Der måtte det store inngrep til for å få ønsket standard.

- Vi har gjort en del med treningsrommet på skigymnaset. Det skal benyttes som treningsrom, med stormølle, løpemøller, sykler, styrkerom og den biten der. Vi ble nødt til å gjøre en del ting for i det hele tatt å få stormølla inn i bygget. Vi har fått bort filten på gulvet, malt og hevet taket. Det har dratt på seg litt, men det er slike ting vi har prioritert å gjøre noe med, sier Bartnes.

ENKEL STANDARD: Ifølge Olympiatoppen er hotellet mer som et pensjonat å regne. I norsk målestokk er som et to til tre-stjerners hotell, mener Helge Bartnes.

Avtalen skal innebære at skiforbundet fritt benytter hotellets lokaler i perioden, og får full kontroll over hvilke personer som går inn og ut av det som blir langrennsløperne og skiskytternes hovedbase under lekene.

- Mange nasjoner er misunnelige



Alpinist Aksel Lund Svindal måtte reise hjem fra Sotsji fordi han fikk voldsomme allergiske reaksjoner av det som trolig var byggestøv der de bodde. Slike episoder har ført til at skiforbundet nå tar grep i Korea.

- Det var nok uflaks, men vi må ta lærdom av det som skjedde i Sotsji. Sånne faktorer klarer vi å kontrollere bedre nå som vi har et eget hus. Vi tror og håper det gir oss en konkurransefordel, men vi vet aldri, sier landslagssjef Vidar Løfshus til Nettavisen.

Ifølge Bartnes er det flere av Norges konkurrenter som skulle ønske de hadde en lignende løsning i Korea.

- Det er veldig mange nasjoner som er misunnelige på oss nå. Bare det å få tak i overnattingsplasser der er en stor utfordring. Det er altfor få overnattingsplasser til å skulle arrangere OL. Nå har de bygd en del i det siste, men vi opplever at andre nasjoner er misunnelige på oss nå, sier han.

OL arrangeres fra 9. til 25. februar 2018 i Pyeongchang i Sør-Korea.

Se video: Her skal de norske utøverne bo under OL:

TRENER: Maiken Caspersen Falla (f.v), Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen under langrennjentenes samling i Hafjell.

