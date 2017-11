Caspersen Falla fosset inn til sprintseier

Den norske sprintstjerna viste ingen nåde mot konkurrentene på Beitostølen.

BEITOSTØLEN/ OSLO (Nettavisen): Maiken Caspersen Falla (27) var sterkest i prologen, og hadde også god kontroll i finalene. Både i kvartfinalen og semifinalen styrte Caspersen Falla inn til heatseier.

I finalen fikk hun tøffere motstand, og Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok kontrollen i feltet.

Caspersen Falla havnet på etterskudd, men i den siste motbakken slo hun til. 27-åringen passerte samtlige konkurrenter, og avgjorde i praksis finalen i den bakken.

- Det blir en utklassingsseier! Det er rett og slett et annet nivå på det hun leverer, sa NRKs Jann Post.

Mari Eide ble nummer to, mens Uhrenholdt Jacobsen tok tredjeplassen.

Slik endte finalen:

1. Maiken Caspersen Falla 3:01,11

2. Mari Eide +3,7

3. Astrid Uhrenhold Jacobsen +4,8

4. Tiril Udnes Weng +6,7

5. Kari Vikhagen Gjeitnes +11,1

6. Ane Appelkvist Stenseth +18,5

Verdens beste

Caspersen Falla er verdens beste skisprinter, og vant sprintverdenscupen, samt sprinten og lagsprinten i VM sist sesong.

Hun er også kanskje den største medaljefavoritten til OL i Pyeongchang i 2018.

Dermed var ikke konkurrantene i sprintrennet på Beitostølen noen match for Caspersen Falla.

Ingen Bjørgen eller Weng

Både Marit Bjørgen og Heidi Weng stod over lørdagens sprint, og valgte i stedet å spare kreftene til søndagens renn.

Weng tok avgjørelsen om å droppe sprinten lørdag morgen.

- Vi har besluttet at renn nummer to blir 10 km søndag. Hun står dermed over sprinten i dag, sier landslagstrener Roar Hjelmeset.

