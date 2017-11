Caspersen Falla sterkest i prologen på Beitostølen

Den norske skistjerna fosset inn til beste tid i lørdagens prolog.

BEITOSTØLEN/ OSLO (Nettavisen): Maiken Caspersen Falla innfridde favorittstempelet i lørdagens prolog.

Den norske skistjerna fosset inn til ledertid i prologen, 1,77 sekunder foran slovenske Katja Visnar.

- Ganske klart i egen klasse, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn om Caspersen Falla og Visnar.

Hovedpersonen selv var rimelig godt fornøyd med egen innsats.

- Det fungerte egentlig ganske bra. Det er litt uvant å gå, men slik er det for alle, sa Caspersen Falla etter målgang.

Utslagsrundene i lørdagens sprintrenn starter klokka 11:30.

Topp fem i prologen:

1. Maiken Caspersen Falla 2:54,8

2. Katja Visnar +1,77

3. Mari Eide +3,78

4. Tiril Udnes Weng +4,54

5. Anna Svendsen +4,67

Ingen Weng

Lørdag morgen ble det klart at Heidi Weng ikke ville stille til start i prologen.

I stedet sparer den norske skiprofilen kreftene til søndagens 10 kilometer fristil. På forhånd var det bestemt at Weng kun skulle gå to av rennene på Beitostølen.

- Vi har besluttet at renn nummer to blir 10 km søndag. Hun står dermed over sprinten i dag, sier landslagstrener Roar Hjelmeset.

Også Marit Bjørgen valgte å stå over lørdagens sprint.

Mest sett siste uken