Cologna vant Kollen-femmila etter spurtdrama

Vant med knappest mulig margin.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Dario Cologna gikk til topps på femmila i Holmenkollen lørdag ettermiddag. Etter et svært spennende renn var det sveitseren som var sterkest på slutten og avgjorde det hele spurten.

Det var Martin Johnsrud Sundby som ble spurtslått av Cologna og nordmannen ble dermed nummer to. De to så ut til å gå helt likt i mål, men etter avgjørelse på målfoto, vant sveitseren med knappest margin.

- Større sko



Til Nettavisen forklarer Sundby det hele slik.

- Han har ti centimeter lengre bein enn meg og to skostørrelser større. Det er nok til å bli avgjørende, forteller veteranen til Nettavisen.

Sundby kan avsløre at Cologna bruker størrelse 43 i sko, mens han selv kun bruker 41.

- Det har mye å gjøre med hvordan du treffer på det siste taket inn mot mål. Det var en herlig duell og jeg storkoser meg med å duellere med Dario. Totalt sett fornøyd med løpet, selv om det selvsagt er surt.

Til tross for det sure tapet, var Sundby fornøyd med andreplassen.

- Det var et fantastisk skiløp og en sinnssykt bra dag. Jeg hadde veldig lyst til å vinne tredje år på rad, og det var farlig nær her en stund, men jeg kommer nok ikke til å ligge våken om nettene på grunn av dette.

- Jeg gjør en bra finish, men er for dårlig til å strekke fram foten. Dario dro frem målfotoet i garderoben og viset hvordan det så ut. Han gjør et bedre innslag enn meg. Det avgjør denne femmila, forteller Sundby.

Russiske Maxim Vylegzjanin kom på tredjeplass, mens Sjur Røthe gikk inn til en gledelig fjerdeplass.

Norsk skibytte



Ved halvgått løp hang flere av de norske gutta med i tet, men mens nordmennene gikk inn for å bytte ski, var det andre som stakk ifra.

Franske Maurice Manificat var blant dem som droppet skibyttet og skaffet seg en luke på rundt 18-20 sekunder på de norske løperne.

Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth, Nicklas Dyrhaug og Simen Sveen var alle inne å byttet ski og måtte dermed jage inn de foran.

Den eneste av de norske fra tetgruppen som droppet skibyttet var Sjur Røthe og han ble gående sammen med 13 andre utøvere i tetgruppen.

Til tross for at tetgruppen hadde et forsprang på rundt 20 sekunder på det meste, gikk det likevel ikke lang tid før de bak var tilbake i front.

Benyttet ikke mulighet



Ved rundt 30 kilometer var det en gruppe på 24 mann som kjempet i tet og ved passering var det russiske Maxim Vylegzjanin som førte an fremst i feltet, men de fleste av favorittene fulgte like bak russeren.

Ved andre skibytte valgte de norske gutta å kjøre på videre, mens både Dario Cologna og Manificat gikk inn for å bytte ski.

Det åpnet en mulighet for det norske toget i front til å kjøre på, og skaffe en luke ned til de som byttet ski, men både sveitseren og franskmannen kom seg overraskende raskt tilbake i tetgruppen til de norske.

Cologna virket råsterk på dette tidspunktet i løpet og viste at han så absolutt ville være med å kjempe om seieren i Holmenkollen.

Med halvannen runde igjen var det fortsatt 26 løpere som var med å kjempet om seieren og det var franskmennene som var framme og dro.

Av nordmenn var fortsatt både Sundby, Holund, Tønseth, Røthe, Dyrhaug og Sveen blant de i tetgruppen når det var gått 40 kilometer.

På den siste milen inn mot mål var det altså Cologna som var sterkest og vant med knappest mulig margin.

Poeng og fall for Klæbo

OL-helten Johannes Høsflot Klæbo har ikke gått så mange 50-kilometere i sin karriere og det var ventet at unggutten ville få en tøff dag på jobb.

Takket være innlagte spurter underveis i løypa var det likevel mye å hente for trønderen. Klæbo plukket flest spurtpoeng både på den første og andre spurten og sikret seg dermed nyttige verdenscuppoeng.

Like bra gikk det imidlertid ikke etter rundt 13 kilometer da Klæbo, som kjørte helt alene i en utforkjøring, plutselig gikk på baken i et småkomisk fall. Han kom seg raskt opp igjen, men fallet kostet nok en del krefter og ved passering 13,3 kilometer var han nummer 43, 10 sekunder bak teten.

Det var ikke bare Klæbo som hadde problemer etter rundt 13 kilometer. Didrik Tønseth brakk staven, men fikk raskt en ny en.

Ved rundt 20 kilometer ble det klart at 21-åringen slet med å henge seg på de aller beste. Klæbo virket sliten og tapte ytterligere til dem foran.

Etter hvert ble det klart at trønderen ikke ville komme til å hevde seg helt i toppen på denne femmila.

En annen som hadde en meget tung dag på jobben var Finn Hågen Krogh. Han havnet raskt bakpå og endte langt nede på resultatlisten.

Mest sett siste uken