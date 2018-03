Comeback-Södergren (40) vekker oppsikt: - Bedrøvelig

Anders Södergren (40) stilte opp i det svenske mesterskapet. Det gikk overraskende bra.

Svenskenes langrennsherrer har hatt en tung sesong. Der Stina Nilsson og Charlotte Kalla har sørget for medaljer og pallplasseringer gjennom hele sesongen, har situasjonen vært en helt annen på herresiden.

Da herrene gikk 30 kilometer fristil onsdag stod Södergren for en aldri så liten sensasjon.

Anders Södergren, som var på stafettlaget som tok sølv i VM i Holmenkollen i 2011, la egentlig opp under SM for et år siden. Likevel gjorde mangel på løpere til SM-stafetten at Södergren valgte å gjøre et lite comeback. Derfor gikk han også onsdagens 30 kilometer fellesstart for å få litt trening i kroppen.

Det endte med en sensasjonell ellevteplass for 40-åringen, skriver Expressen.

TUNGT: Calle Halfvarsson klarte ikke å lykkes i onsdagens 30 km i SM.

11.-plassen gjorde også at han havnet høyere på resultatlisten enn etablerte og aktive utøvere som Calle Halfvarsson og Viktor Thorn. Sistnevnte endte med å bryte onsdagens renn.

- Det var gøy å konkurrere. Men jeg kunne nok trengt å ha noen flere løp i kroppen. Debut i slutten av mars er jo litt sent, sier Södergren til Expressen.

På spørsmål om hva hans 11.-plass betyr for svensk langrenn, er Södergren klar.

- Det er jo ikke bra med tanke på min oppladning. Nei, det er jo bedrøvelig, sier han.

Spesielt Halfvarsson, som var nær å vinne helgas 15 kilometer fellesstart i verdenscuprennene i Falun, fikk en heftig nedtur i SM. Halfvarsson endte som nummer 52, 11 minutter og 27 sekunder bak vinneren.

Halfvarsson gikk i mål åtte minutter bak Södergren, skriver Expressen.

- Mmm, han virket å gi opp tidlig, sier veteranen om Halfvarsson.

Marcus Hellner tok SM-gull på distansen, foran Jens Burman og Daniel Rickardsson. Det er Hellners niende gull på distansen.

