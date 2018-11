Drømmer om VM-plass etter å ha overrasket på Beitostølen

Kristine Stavås Skistad overrasket mange da hun ble nummer to i sprinten på Beitostølen lørdag.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): - Innerst inne har jeg et håp om å komme til VM.

Det sier sier Kristine Stavås Skistad (19) til Nettavisen etter at hun gikk inn til en imponerende andreplass bak Maiken Caspersen Falla på sprinten på Beitostølen lørdag.

- Det var morsomt. Jeg har alltid hatt troen på meg selv, så jeg hadde håpet å være der oppe, men det gikk litt tungt i fjor, så man vet jo aldri, sier Skistad.

Best i prologen

Stavås Skistad var best av alle i prologen, men er mer overrasket over at hun var med og kjempet om seieren helt til slutt.

- Prolog har kanskje vært min sterkeste side mot de beste, så jeg er mer overrasket over at jeg holder i finalen og at jeg er med i de bakkene her. Det er bra.

LEGGER OPP MYE TRENING SELV: Kristine Stavås Kristiansen har lagt opp mye av trenignsopplegget sitt selv og mener det har fungert meget bra.

19-åringen er del av juniorlandslaget, men har lagt opp mye av treningen sin selv denne høsten. Det kan vise seg å ha fungert bra.

- Det er litt morsomt, fordi det året her har jeg styrt treningen selv. Jeg har trent mye alene. Det er det jeg har gjort opp gjennom for å bli en god skiløper. Da klarer jeg å holde styr på meg selv og legge opp opplegget selv. Det har passet meg bra.

Imponerte Falla

Maiken Capsersen Falla, som gikk helt til topps lørdag, er imponert over Stavås Skistad.

- Jeg har hørt om Kristine Skistad i mange år. Hun har gått verdenscup før også, så selv om hun er junior så har hun vært med på litt. Jeg har fått beskjed av trenere på NTG at jeg må komme å være med på hurtighetstrening fordi de har en jente som er veldig rask. Det er hun.

- Hun er nok en av de raskeste i Norge på hundre meter og så har hun virkelig tatt et steg nå ved å gå helt til finalen. Det er virkelig bra gjort som junior å kjempe helt opp i en finale. Da har man bra kapasitet også. Det blir spennende å følge henne utover, sier Falla.

IMPONERT: Maiken Caspersen Falla lot seg imponere av Kristine Stavås Skistad lørdag.

Falla utelukker ikke at Skistad kan få en plass på det norske sprintlaget i VM i Seefeld i februar.

- Det er på en måte litt som det var da jeg kom inn på verdenscuplaget. Det var på en måte en ledig plass. Jeg føler at det er en ledig plass på det sprintuttaket både i verdenscup og VM. Det kan godt hende at hun kommer inn der. Det hadde vært utrolig kult. Det er i hvert fall en mulighet for det, forteller Falla.

Falla forteller til Nettavisen at hun synes Skistad fortjener en sjanse til å vise seg frem i verdenscupen, og det allerede før jul.

- I Davos kanskje. Hun burde i hvert fall få sjansen. Da jeg var yngre så var jeg veldig glad for at jeg fikk gå verdensup såpass tidlig. Jeg tror hun kan få gå verdenscup allerede før jul hvis trenerne vil matche henne. Det vil jeg i hvert fall anbefale at de gjør, sier Falla til Nettavisen.

