Egner Granerud vil ha bort lagkonkurransene i Raw Air

Den norske landslagshopperen Halvor Egner Granerud (21) føler seg snytt for Raw Air-festen.

VIKERSUND (Nettavisen): Den norske hoppturneringen høster skryt av både deltakere og ledere fra hele verden, men Granerud ønsker å endre på konseptet.

Nordmannen tok søndag en 11. plass i turneringens avslutningsrenn i Vikersund, men drømmen om en lignende plassering i Raw Air-sammendraget måtte han gi opp allerede etter første dag.

Kun fire utøvere fra hver nasjon kan delta i lagkonkurransene i Holmenkollen og Vikersund, noe som ødelegger sjansene til de øvrige deltakerne i Raw Air.

Kritisk Granerud



Granerud var en av flere nordmenn som ikke fikk hoppe i lagkonkurransene. Han er positiv til at det satses på en slik turnering i Norge, men er kritisk til dagens konsept. Han håper man i fremtiden fjerner lagkonkurransen fra Raw Air.

- Jeg synes det er unødvendig å ha det der fordi det fratar mange muligheten, sier Granerud til Nettavisen.

- Det er noe jeg ikke synes er rettferdig med tanke på at det er nasjoner som har hoppere som kan hoppe bra, men som blir fratatt muligheten til å kjempe, forklarer landslagshopperen.

VIL HA ENDRINGER: Halvor Egner Granerud håper lagkonkurransen forsvinner fra Raw Air.

21-åringen sier at han allerede i fjor ga utrykk for hva han mener, men vil ikke kommentere hva han fikk som svar fra arrangøren.

Han er imidlertid tydelig på at han kommer til å gi klar beskjed hvis de ber om tilbakemeldinger.

- Jeg svarer ærlig på det jeg blir spurt om. De vet hva jeg synes om det, sier nordmannen.

Fannemel: - Dreper Raw Air-følelsen



Heller ikke landslagskollega Anders Fannemel fikk delta i noen av årets lagkonkurranser i den norske hoppturneringen.

- Det dreper en del av Raw Air-følelsen for min del, sier Fannemel til Nettavisen.

Han føler imidlertid enda mer med noen av de som lå enda bedre an i sammendraget enn ham selv.

- Man hadde for eksempel Marius Lindvik som var nummer 11 etter kvalifiseringen i Holmenkollen. Jeg synes spesielt synd på ham som var i godt slag og kunne hatt en spennende turnering. Han kunne vært med og kjempet, men det er ødelagt før han får sjansen, forteller Fannemel.

Aalbu reagerer



Tidligere sportssjef for hopplandslaget, Jan-Erik Aalbu, er også blant dem som vil endre på Raw Air-konseptet. Han trekker frem mye positivt med turneringen, men vil i likhet med Granerud fjerne lagkonkurransene.

- Jeg synes man heller skal dyrke de individuelle konkurransene, sier Aalbu til Nettavisen.

Han opplever lagkonkurransene som et forstyrrende element.

- Vi snakker hele tiden om hvem som vinner Raw Air, og ikke hvem som vinner lagkonkurransen i Raw Air. Jeg synes man mister litt fokuset på det som er Raw Air etter min mening, forteller den tidligere sportssjefen.

ENGASJERT: Jan-Erik Aalbu, tidligere sportssjef for hopplandslaget, engasjerer seg fortsatt i hoppsporten.

Samtidig er han påpasselig med å skryte av mye av det han fikk sett av årets turnering.

- Raw Air er et fantastisk godt konsept som kommer til å bli der i mange år. Vi har heller aldri sett så mange gode konkurranser i Norge før med flott vær, lite vind og veldig spennende konkurranser. Det var helt fantastisk, sier Aalbu.

Åpner for endringer

Renndirektør i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Walter Hofer, kommer til å lytte til tilbakemeldingene fra utøverne, men forteller samtidig at han ikke er noen tilhenger av å gjøre for store endringer.

- Turneringen kalles «Raw Air» og den første hindringen på veien er å få være med på laget allerede i den første lagkonkurransen. Vi har diskutert om vi skulle ha med lagkonkurransene eller ikke. Akkurat nå er det sånn at man må være sterk nok til å kunne være blant de fire som får hoppe lagkonkurransen, sier Hofer til Nettavisen.

- Du vil ikke ha noen endringer?

- Vi kommer selvfølgelig til å gjøre våre analyser og diskutere det, men jeg synes at det har vært en suksess så langt. Samtidig synes jeg også at vi ikke skal gjøre for store endringer etter bare ett år. Vi må erfare hva som fungerer og hva som ikke fungerer, forklarer den mektige renndirektøren.

LYTTER: Walter Hofer er godt fornøyd med årets Raw Air, men kommer til å lytte til tilbakemeldingene de får fra utøvere og arrangør.

Hofer får støtte av Norges sportssjef, Clas Brede Bråthen.

- Lagkonkurransene gjør noe med at man kan spille på taktikk med tanke på hvilke puljer man skal plassere hopperne i. Man kan gjøre det på andre måter også, men per i dag vil jeg si at Raw Air fungerer veldig bra, sier Bråthen til Nettavisen.

- Jeg er sånn skrudd sammen at det er ikke dermed sagt at det er høgd i stein for alltid. Jeg mener at man hele tiden må søke etter nye tid, men at man kanskje må bruke Walter sin taktikk med å ta ting steg for steg, og ikke gjøre for store endringer fra ett år til ett annet. Det fungerer åpenbart veldig bra, men det finnes muligheter til å gjøre forbedringer, forklarer sportssjefen.

Verdenscupen i hopp avsluttes førstkommende helg i slovenske Planica.

