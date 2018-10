Elofsson rammet av sykdom

- Jeg kan knapt gå på toalettet alene, skriver den svenske langrennshelten på Instagram.

Den svenske langrennshelten Per Elofsson har blitt rammet av slag.

Det skriver Elofsson selv i et innlegg på Instagram mandag.

- Som livet kan endres. For tre uker siden forsto jeg at noe var galt, og siden har jeg knapt kunnet gå på toalettet alene, skriver Elfosson blant annet.

Under innlegget har 41-åringen kommentert at han har hatt et slag.

Elofsson vant to VM-gull i Lahti i 2001 og ett gull under VM i Val di Fiemme to år senere. Han ble regnet som Sveriges fremste skiløper på starten av 2000-tallet.

Han vant også verdenscupen sammenlagt i 2001 og 2002. Under OL i Salt Lake City i 2002 tok han bronse på jaktstarten, da Frode Estil og Thomas Alsgard delte førsteplassen.

Etter karrieren har han jobbet som TV-ekspert for blant andre SVT, Viasat og Disovery. I 2009 vant han den svenske versjonen av Mesternes Mester.

Elofsson bor sammen med kjæresten Ida Backlund i Umeå, og paret fikk nylig sitt første barn sammen. Den tidligere langrennsløperen har to barn fra et tidligere forhold.

