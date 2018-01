Even Northug får sjansen i Dresden

Håvard Solås Taugbøl gir fra seg plassen.

Norges Skiforbund opplyser torsdag kveld at Håvard Solås Taugbøl gir fra seg plassen til verdenscuprennene i Dresden denne helgen.

Langrennsløperen følte ikke at kroppen fungerte optimalt under NM-sprinten på Gåsbu tidligere torsdag og velger derfor å stå over.

Landslagstrener Arild Monsen sier i en pressemelding at Even Northug får sjansen til å gå i Dresden i stedet for Solås Taugbøl.

Taugbøl endte på 15.-plass på den klassiske sprinten i NM torsdag. Even Northug ble nummer ni.

I Dresden er det sprint fri teknikk lørdag, mens det er lagsprint søndag.

