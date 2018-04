Expressen-profil om Northug-nyheten: - En idiotisk avgjørelse

Svenske Tomas Pettersson hyller Norges Skiforbund for å ta Petter Northug (32) tilbake i landslagsvarmen, men stiller likevel spørsmål rundt om trønderen egentlig er kvalifisert.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Mandag ble det klart at Petter Northug er tilbake på landslaget i langrenn. Trønderen går inn i Arild Monsens sprintlag fra neste sesong og er dermed tilbake for første gang siden han for fem år siden valgte å trekke seg ut og satse på egen hånd.

Foran et samlet norsk pressekorps presenterte landslagets sportssjef, Vidar Løfshus, Northug og resten av laget. Nyheten om Northugs comeback på landslaget har heller ikke gått upåaktet hen i Sverige.

- Fullstendig idiotisk



32-åringen er som kjent en stor favoritt i vårt blågule naboland og Expressen-kommentator Tomas Pettersson, som har fulgt Northugs karriere tett i mange år, reagerer slik når han skriver om comebacket.

- En fullstendig idiotisk avgjørelse, skriver han i en kronikk.

Før han påpeker:

- På den andre siden, ingenting kunne vært smartere.

Pettersson begrunner utspillet med at Northug de siste sesongene kun har startet sju renn i verdenscupen totalt og blitt nummer ni som best.

SKRIVER OM NORTHUGS LANDSLAGSCOMEBACK: Tomas Pettersson.

Og selv om nordmannen riktig nok ble nummer fem på sprinten under VM i Lahti i 2017 og nummer åtte på femmilen i samme mesterskap, mener den svenske kommentatoren at dette på ingen måte er gode nok resultater til å kapre en plass på verdens beste skilandslag.

- De siste to årene har nærmest vært totalt havari for Northug. Og der finner vi det som på mange måter gjør denne nyheten ubegripelig.

- Resultatene taler sitt tydelige språk. De kvalifiserer selvfølgelig ikke til en plass i dette norske superlandslaget. Ikke for noen. Bortsett fra Petter Northug, skriver Pettersson.

- Må hylles



Men selv om Expressen-profilen kan virke kritisk til at Northug nå er tilbake i landslagsvarmen, med bakgrunn i resultatene han oppsummerer, er han likevel ikke i tvil om at det er en riktig avgjørelse - både fra Northugs side og fra Norges Skiforbunds side.

- For dette så må Norges Skiforbund for én gangs skyld hylles med både pomp og prakt, mener Petterson og mener begge parter er vinnere i denne løsningen. Northug, fordi han nå får trene med de aller beste på landslaget, og skiforbundet, som nå få ro rundt Northug-spørsmålet.

- Rent sportslig er det selvfølgelig veldig pirrende. Kan virkelig Petter Northug komme tilbake på det nivået han én gang holdt? Kan sportens mest fascinerende individ nok en gang bli nummer én? Ingen vet. Men én ting vet vi: Uten mandagens beskjed, hadde det definitivt vært umulig.

- Selvransakelse



Til Nettavisen forteller landslagssjef Vidar Løfshus følgende om prosessen med å få 32-åringen tilbake på landslaget.

- Det har vært gode, åpne, og ærlige samtaler og vi har gode notater fra de samtalene, slik at vi skal sørge for å ta tak i de rette tingene. Det har vært en tid for selvransakelse både for oss og Petter, sier Løfshus.

- Nå gleder jeg meg til å gjøre jobben med Petter framover og har stor tro på at vi skal lykkes, sier landslagets sportssjef videre.

- Hvem har tatt initiativ til dette?

- Det har vært en uformell dialog og vi visste at kontrakten hans med den eksisterende sponsoren gikk ut i år. Da var det helt naturlig at vi tok en prat om dette når vi kom til våren, svarer Løfshus på det.

- Har ønsket Petter



Løfhus mener de siste års svake resultater ikke er grunn nok til å utelate Northug og påpeker at han hele veien har ønsket trønderen tilbake.

- Det har ikke vært noen langsiktig strategi rundt dette, men jeg har hele veien ønsket å ha Petter på landslaget, sier sportssjefen.

Løfshus tror ikke det blir noen stor forandring for 32-åringen å komme tilbake på landslaget, selv om han har stått utenfor en lang periode.

- Det er god, gammeldags langrennstrening, det vet Petter og han vet hva som foregår i langrennsmiljøet. Det er ikke så mye hokuspokus.

- Artig utfordring



Selv ser Northug på landslagscomebacket som en artig utfordring.

- Først og fremst er jeg glad for å være tilbake, sier Northug.

- Jeg ser på dette som en artig utfordring der jeg står nå. Jeg er inne på sprintlaget med typer jeg liker, forteller trønderen videre til pressen.

Han forteller, i likhet med Løfshus, om en god dialog mellom partene.

- Vi har hatt en åpen og fin dialog, en fin prosess mot der vi står i dag. Det er en prosess som har foregått den siste måneden og avgjørelsen ble tatt rundt NM-tider. Da hadde jeg fått den informasjonen jeg trengte for å gå inn på laget, sier Northug på en pressekonferanse.

På sprintlandslaget blir Northug lagkamerat med Johannes Høsflot Klæbo, Sondre Turvoll Fossli, Sindre Bjørnestad Skar, Eirik Brandsdal, Pål Golberg, og Finn Hågen Krogh.

Mest sett siste uken