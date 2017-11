Falla avslørte bekymringsverdig utvikling: - Ting har ikke vært helt som jeg håpet

Maiken Caspersen Falla likte ikke hvordan kroppen responderte i høst. Lørdag fikk hun svarene hun håpet på.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): For den regjerende olympiske mesteren i sprint var suverent best på kvinnenes sprint på Beitostølen lørdag.

Falla imponerte gjennom hele dagen og vant til slutt foran Mari Eide og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

- Jeg føler at jeg går veldig bra i prologen. Jeg klarer å være konsentrert fra første stavtak. Jeg føler at kvartfinalen var litt tung, så jeg føler at jeg har litt gå på med tanke på toppform, men det er mye som er veldig bra, sier Falla til Nettavisen etter løpet.

Ikke helt hundre prosent

Hun gleder seg over å ha fått bekreftelsen hun trengte, for Falla avslører at hun ikke har vært like positiv denne høsten.

De siste to månedene har kroppen nemlig ikke vært helt hundre prosent.

- Ting har ikke vært helt som jeg håpet, forteller Falla.

Hun forklarer at hun har gjennomført flere tester og at resultatene ikke har vært gode.

- Testene er sånn at enten er de innenfor eller så er de ikke innenfor. Jeg har hatt fire tester som absolutt ikke har vært innenfor.

Tidligere denne uken fikk hun imidlertid første pekepinn på at godformen er på vei.

- Etter at jeg kom hjem fra Val Senales har pilen pekt i riktig retning.

- Nå på tirsdagen, før jeg reiste hit, var jeg veldig glad for da var jeg innenfor igjen. Jeg målte det høyeste O2-opptaket jeg noen gang har hatt. Da får man litt mer selvtillit, forklarer OL-mesteren.

HARDKJØR: Maiken Caspersen Falla mistenker at hun har trent litt for hardt i sommer.

Usikker på årsak

Falla er usikker på hva som er årsaken til at kroppen ikke har spilt helt på lag i sesongoppkjøringen.

- Jeg har ikke vært bekymret, men jeg har ikke skjønt hva som har vært galt. Man føler at man har gjort alt likt, men så responderer man plutselig ikke på trening, sier sprinteren.

Hun spekulerer i at det kan ha vært snakk om at hun har trent litt for hardt. Falla tror imidlertid at hun har stoppet opp i tide før hun ble overtrent.

- Jeg tror det var på vei til å bikke over, men så klarte jeg å kjenne det før det var for sent.

- Det er litt rart, men sånn er det av og til. Da er det desto artigere å få det til i dag, forteller Falla.

Om en uke er det klart for verdenscupåpningen i finske Ruka. Da må Falla igjen finne seg i å være blant de største favorittene på sprinten.

