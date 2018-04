Falla falt da Udnes Weng-søstrene tok NM-gull

Nes tok gullet på torsdagens NM-lagsprint i Alta.

Maiken Caspersen Falla var uheldig og falt tidlig i NM-finalen i lagsprint i Alta torsdag.

Falla så ut til å gå borti Kvalsøyslettas Merete Myrseth, noe som førte til at hun mistet balansen og gikk i bakken.

Gjerdrum-løperen, som gikk på lag med Anniken Alnæs, klarte aldri å gå seg opp igjen i feltet og endte til slutt på åttendeplass.

Seieren gikk til Nes og søstrene Tiril og Lotta Udnes Weng, som dro ifra Oppdal-søstrene Kari og Silje Øyre Slind på de to siste rundene og vant med 4,7 sekunders margin.

- Det er noe helt eget. Vi er tvillinger og pusher hverandre hver dag. Vi følte oss aldri trygge på at vi skulle ta seieren. Oppdal-jentene gjorde en god jobb og hjalp oss med å få en luke til lagene bak. Vi var enige om at hvis jeg hadde krefter på min siste runde, skulle jeg prøve å gi Lotta en luke ut på siste. Det var bra at jeg fikk til det, sa Tiril Udnes Weng til NRK etter målgang.

Silje Øyre Slind var godt fornøyd med at hun og søsteren klarte å sikre sølvet.

- Vi er kjempefornøyde. Målet var å holde med helt inn til mål, men det klarte vi ikke, sa Oppdals Silje Øyre Slind.

VANT: Tiril Udnes Weng og Lotta Udnes Weng vant torsdagens lagsprint i Alta.

Ingvild Flugstad Østberg sprintet Gjøvik inn til bronsemedalje i duell med Kathrine Harsem og Varden.

