Falla mottar hatefulle meldinger fra sinte svensker

Langrennsstjernen Maiken Caspersen Falla forteller om hatefulle ytringer fra svensker.

VAL SENALES (Nettavisen): Det norske OL-håpet har vært en av de mest suksessrike løperne på kvinnesiden de siste årene.

OL-gull i Sotsji, seier i sprintcupen sammenlagt og fire VM-gull er bare noe av det 27-åringen har kunnet glede seg over så langt i karrieren.

Men all suksessen og oppmerksomheten har sin pris, og det har Falla fått erfare.

Under VM i Lahti forrige sesong tok den norske stjernen hele tre gull. Ett av gullene kom på sprinten der hun blant annet slo svenskenes håp og favoritt Stina Nilsson.

Akkurat det er det ikke alle i Sverige som har taklet like bra, skal vi tro Falla.

- Hater meg



I sosiale medier har hun i ettertid fått flere hatefulle meldinger fra svensker som har lite til overs for den norske skiløperen.

- De stygge meldingene jeg får er fra svensker som hater meg fordi jeg har slått Stina Nilsson i VM. Det er nesten bare litt morsomt, de er så sinte, sier Falla til Nettavisen.

Maiken Caspersen Falla trener på rulleski i Val Senales i Italia tirsdag.

Hun velger å ta det hele med et smil, men legger ikke skjul på at hun legger merke til de negative kommentarene hun mottar i sosiale medier.

- Man må leve med at noen har meninger om en – både på godt og vondt. 90-95 prosent er bare hyggelige, men så er det de 5 sure prosentene som kommer med oppgulp. Folk kan tenke seg om to ganger, forteller Falla.

- Det er kommentarer eller meldinger som ofte kommer på Instagram. Det står da at jeg er en drittsekk, en dust, Stina er mye bedre enn meg og det er ikke måte på hvor håpløs jeg er. Ikke så veldig koselige meldinger, forklarer 27-åringen.

Hun synes folk heller bør bruke tiden sin på noe annet.

- Jeg bryr meg ikke, men ler heller bare av det. Hvis folk har så lite å gjøre at de må kritisere meg... Det er idrett. Jeg og Stina er konkurrenter, men vi har enorm respekt for hverandre. Sånn drittslenging er helt på jordet, sier Falla.

KONKURRENTER: Maiken Caspersen Falla venter seg flere tøffe dueller med Stina Nilsson til vinteren.

Ny duell til vinteren

Kun noen uker før sesongen starter for fullt befinner Falla seg i høyden i Val Senales sammen med sine norske lagvenninner for å forberede seg til det som venter dem kommende vinter.

Selv om Stina Nilsson vant flere av duellene mot Falla forrige sesong, var det likevel den norske løperen som kunne smile bredest med både VM-gull og sammenlagt seier i sprintcupen.

Falla er imidlertid forberedt på mange nye tøffe konkurranser til vinteren med Nilsson som trolig hennes hardeste konkurrent.

- Man blir inspirert av å få motstand, forteller Falla.

- Jeg hadde min beste sesong for to år siden da jeg nesten vant alle rennene jeg stilte opp i, men det kan jeg ikke regne med. At jeg i det hele tatt har fått til en sånn sesong er jeg veldig glad for. Nå vet jeg at det blir en tøff kamp for å vinne. Det å vinne henger veldig høyt. Det er ikke sånn at en andreplass er et tap heller, så lenge man får til det man har jobbet med, forklarer Falla.

Vinterens første duell mellom Falla og Nilsson får vi trolig allerede under verdenscupåpningen i finske Ruka da sprint står på programmet 24. november.

Mest sett siste uken