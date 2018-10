Falla overrasket over Kallas VM-valg

Maiken Caspersen Falla (28) er toppmotivert til lagsprinten i VM, men rennprogrammet kan gi henne annen konkurranse enn ventet.

VAL SENALES (Nettavisen): Den svenske yndlingen Charlotte Kalla har nemlig antydet at hun ikke kommer til å gå lagsprint for Sverige i VM i Seefeld kommende vinter.

Kalla tok sølv på distansen i OL i Pyeongchang forrige sesong sammen med Stina Nilsson, men nå ser det ut til at duoen som slo blant andre Marit Bjørgen og Falla vil bli splittet i det kommende mesterskapet i Østerrike.

Falla som sannsynligvis kommer til å representere Norge på distansen, forteller at det er noe uventet å høre at Kalla trolig vil droppe lagsprint.

- Egentlig overrasker det meg litt, men hun er vel mest sulten på individuelle medaljer og setter det foran lagmedaljer. Det får være greit, vi er forskjellige, sier Falla til Nettavisen.

VIL GÅ: Maiken Caspersen Falla har et stort ønske om å representere Norge i lagsprint i VM kommende vinter.

Tett rennprogram



Det er det tette rennprogrammet i VM som skal er bakgrunn for at Kalla trolig ikke blir å se på startstreken i lagsprint.

Dagen før lagsprinten i VM går kvinnene 15 kilometer skiathlon og etter planen stiller Kalla der som en av favorittene.

- Rennprogrammet i VM er mye mer komprimert enn i OL og det er veldig tøft å konkurrere i alle distansene. Derfor pleier jeg ikke å gå lagsprint i VM, sier Kalla til Det svenske skiforbundets magasin XC.

Hennes lagvenninne Stina Nilsson ser dermed ut til å måtte finne seg en ny partner på distansen.

- Sverige fortsatt sterke



Falla tror svenskene uansett blir tøffe konkurrenter selv om Kalla ikke går.

- Svenskene vil ha et sterkt lag uansett. Spesielt i Seefeld hvor det er en lettere løype så har vi sett at de har mange gode å spille på, mange gode utøvere som er gode i høy fart. De kan ha veldig mange muligheter selv om Charlotte ikke er med, forklarer Falla.

Hun spekulerer i at Kalla fort kunne ha fått hard konkurranse om en plass på laget som følge av VM-løypen som er betydelig lettere enn løypen i Pyeongchang.

- Det kan til og med hende at Charlotte ikke hadde vært det beste alternativet i en sånn type løype som vi faktisk ser i Seefeld, forteller Falla.

Norge endrer også på laget



Ole Morten Iversen, tidligere trener for Sverige og nå landslagstrener for de norske kvinnene, blir ikke like overrasket om Kalla dropper lagsprinten.

KJENNER SVENSKENE: Ole Morten Iversen har god kjennskap til det svenske laget etter å ha vært trener for Sveriges landslag.

Han mener det først og fremst var den tunge løypen i Pyeongchang og at løpet ble gått i fristil som gjorde at Kalla gikk for Sverige i OL. I Seefeld går distansen i klassisk stil i en lettere løype og Iversen tror at Kalla samtidig ser på totalbelastningen.

- Hun er litt kynisk på den måten at hun prioriterer de rennene hvor hun har størst sjanse til å gjøre det bra. Jeg vil tro at de hadde vært en ok favoritt med Stina og Charlotte i klassisk også. Det er synd for svenskene, men kanskje bra for oss, sier Iversen til Nettavisen.

Det er riktignok ikke bare Sverige som vil endre på laget til VM. Etter at Marit Bjørgen la skiene på hyllen i vår, kommer også Norge til å endre på laget fra OL.

Falla får imidlertid trolig fortsette hvis ting går etter planen, skal vi tro Iversen.

- Hun er normalt den som bør være der, forteller landslagstreneren.

Han vil derimot ikke si noe om hvem han tror kommer til å gå sammen med Falla og forteller at de vil ta en nærmere vurdering når mesterskapet nærmer seg.

I HØYDEN: Maiken Caspersen Falla under høydetrening på isbreen i italienske Val Senales.

Falla klar for sesongen

Det er ikke mer enn noen uker til sesongstart på Beitostølen og flere av de norske utøverne har nylig avsluttet et høydeopphold i Val Senales i Nord-Italia.

Falla forteller at hun ikke har noen planer om å være i toppslag allerede til sesongstarten, men opplever at hun har hatt en god sesongoppkjøring.

- Jeg føler meg mye bedre i år enn jeg gjorde i fjor i Val Senales. Jeg får ta det som et godt tegn, sier Falla.

Hun er tydelig på at man aldri har noen garanti for hvordan sesongen utarter seg, men er positiv til det som har skjedd i sommer og høst, samtidig som hun gleder seg til vinteren.

- Jeg føler at treningsformen er veldig bra og ting fungerer bra, sier 28-åringen.

Falla har tidligere blitt verdensmester to ganger i lagsprint med både Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg. Til vinteren håper hun å ta sitt tredje VM-gull på distansen.

