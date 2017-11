Fire nye russiske utøvere utestengt fra OL

Det kan bety bronse til Petter Northug og Ola Vigen Hattestad fra lagsprinten under Sotsji-OL i 2014.

Det melder nyhetsbyrået TASS.

Utøverne det skal være snakk om er Alexej Petuchov, Jevgenija Sjapovalova, Maxim Vylegzjanin, og Julia Ivanova.

De får dermed ikke delta i OL i Pyeongchang.

De fire er nå bannlyst av den internasjonale olympiske komité (IOC) fra en videre aktiv karriere og resultatene deres fra OL i 2014 slettes.

Nyheten kommer bare en drøy uke etter at den russiske duoen Alexander Legkov og Evgeniy Belov fikk samme beskjed.

Bronse til Hattestad og Northug

Vylegzjanin tok totalt tre sølv under Sotsji-OL. Blant annet ble han og landsmann Nikita Krjukov nummer to på lagsprinten, der Norge, med Ola Vigen Hattestad og Petter Northug, ble nummer fire.

Hattestad hadde ikke hørt om utestengelsen av Vylegzjanin da Nettavisen tok kontakt med ham torsdag ettermiddag. Og selv om dette kan bety at sprinteren får en Sotsji-bronse i posten, var det lite jubel å spore.

- Jeg vil gjerne ha det bekreftet først. Det er egentlig bare trist, selv om det eventuelt kan bli en bronse, sier Hattestad til Nettavisen.

Han peker på at siden Vylegzjanin blir utestengt med bakgrunn i McLaren-rapporten, så blir det hele litt vanskelig å forholde seg til.

- Hadde det vært prøver som var analysert og vært positive, hadde det vært annerledes, men siden det er McLaren-rapporten, det samme som med Legkov, så er det lit mer vanskelig å forholde seg til, sier han.

- Det gjør det hele litt mer komplisert. Er det en positiv prøve, føler jeg at det er medaljen min, men nå er det mer vanskelig å forholde seg til.

Vylegzjanin har mulighet til å anke avgjørelsen.

BLE NUMMER FIRE: Petter Northug og Ola VIgen Hattestad i akjson under lagsprinten i Sotsji-OL.

Sølv til Sundby



Martin Johsnrud Sundby kom på fjerdeplass under femmila i Sotsji-OL der Legkov vant og Vylegzjanin ble nummer to. Det at begge disse nå trolig fratas medaljen, betyr det at Sundby vil bli tildelt sølv på distansen.

Sundby sa følgende om saken i forrige uke, da det ble kjent at Legkov utestenges og nordmannen da ble «flyttet opp» til bronseplass.

- Dette er bare trist for langrennssporten, uansett hva konklusjonene i sakene blir. Hvis dette ender med at jeg mottar olympiske medaljer, har jeg ingen glede av dem med dette bakteppet, sa Johnsrud Sundby.

Det foreligger ingen positive dopingtester på de nevnte russiske utøverne, men de utestenges med bakgrunn i bevis fra McLaren-rapporten.

Richard McLaren slo fast i sin rapport at det var statsstøttet doping under Sotsji-lekene, og at dopede utøveres urinprøver ble byttet ut med rene.

