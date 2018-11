FIS-avgjørelsen fikk store konsekvenser for Johaug. Løfshus sliter med å legge det bak seg

Therese Johaug har akseptert straffen hun fikk, men landslagssjef Vidar Løfshus synes det er vanskelig å komme over deler av prosessen som gjorde at langrennsstjernen mistet OL.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Utestengelsen Johaug fikk på 18 måneder for brudd på dopingreglene førte til at Johaug de siste årene har gått glipp av både VM i Lahti og OL i Pyeongchang.

Fredag er Johaug for første gang tilbake på startstreken i langrennssporet på over to og et halvt år når det er klart for sesongoppkjøring på Beitostølen.

Det har vært mange meninger om lengden på den norske stjernens utestengelse, men Johaug sier i dag at hun nå har lært seg å akseptere dommen gitt av Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

- Jeg har sonet straffen min og vært utenfor nå i 18 måneder, og jeg ser i dag at det er utøverens eget ansvar. Jeg skjønte egentlig det i fjor, da jeg fikk dommen, at det er sånn det er. Hva man føler og mener betyr ingenting. Man må bare avfinne seg med det regelverket som er. Det har jeg gjort, sier Johaug.

- Mener du regelverket bør justeres?

- Jeg skal ikke begi meg ut på noen diskusjon der. Det er veldig stor forskjell på bevisst og ubevisst, men sånn det er i dag, så må jeg bare forholde meg til det regelverket som foreligger. Jeg kan ikke endre på det. Så det må de oppe i ledelsen gjøre noe med.

SESONGSTART: Therese Johaug møter pressen på Beitostølen hvor hun stiller til start på fredagens 10-kilometer.

Irritert Løfshus

Landslagssjef Vidar Løfshus er derimot ikke like forståelsesfull som Johaug tilsynelatende er.

Etter siste løp under OL i Pyoengchang forrige sesong gikk Løfshus hardt ut mot Det internasjonale skiforbundet (FIS). Han reagerte på at de valgte å anke dommen Johaug fikk av domsutvalget i Norges idrettsforbund som innebar 13 måneders utestengelse.

Løfshus forteller til Nettavisen på Beitostølen, hvor det er klart for sesongstart, at han fortsatt sliter med å legge dette bak seg.

- Personlig så synes jeg det. Det som skjedde etter domsutvalget med den anken til FIS, det kommer nok til å følge meg helt til graven, sier Løfshus til Nettavisen.

Han har gitt opp å diskutere saken med de aktuelle personene i FIS.

- Jeg prater ikke noe med dem om det. Det er som å snakke til veggen. Jeg må prøve å legge det bak meg. Jeg må nesten jobbe med meg selv for å ikke gå rundt og irritere meg over det, forteller Løfshus.

Spesielt av hensyn til Johaug prøver han imidlertid å fokusere på noe annet.

- Det ligger der og ulmer hele tiden, men det handler litt om utøverne også. De vil være ferdig med det og da må vi rundt prøve å være ferdig med det også, sier Løfshus.

Les også: Flugstad Østberg fryktet reaksjonene etter skibyttet

PROVOSERT: Vidar Løfshus legger ikke skjul på at han fortsatt er provosert over at FIS anket dommen til Johaug.

Spent på comebacket

Derfor er det de kommende rennene på Beitostølen som nå står mest i fokus for Løfshus og det norske laget.

Det knyttes enorme forventninger til Johaug som har brukt de siste to årene godt med tanke på treningsarbeid.

Landslagsledelsen er forsiktige med å forvente for mye av Johaug i de første rennene og tror langrennsstjernen vil stille svært spent til start.

- Jeg tenker at det rører seg mye tanker i hodet hennes. Hun må få lov til å gå seg litt inn i sirkuset igjen. Selv om jeg har sett at hun har vært i kalasform i høst, så ønsker jeg ikke ha sånne superforventninger. Det får bli som det blir og så tror jeg at når vi gjør opp status i april så har hun gått veldig fort i vinter, sier Løfshus.

Også landslagstrener Ole Morten Iversen tror helgens comeback blir en spesiell opplevelse for Johaug.

- For oss andre er det et skirenn, men jeg tror ikke det er mange som aner hvor spesielt det er for Therese. Det å sette seg inn i hennes situasjon tror jeg folk flest ikke klarer. Og det er ikke sikkert vi rundt klarer det heller. Det er klart at hun er spent. Det går kanskje ikke på hvor fort hun går, men mer liksom det å komme inn i skisirkuset igjen etter å ha vært borte så lenge, sier Iversen til Nettavisen.

Les også: Landslagsledelsen overrasket over Northugs uttalelser

Johaug ber folk dempe forventingene

Johaug legger ikke skjul på at hun kjenner på presset og forventingene som stilles til hennes comeback og kommende sesong.

- Det er klart at jeg merker at det er store forventninger til meg, så jeg må jo bare be folk dempe dem litt. Det er en stund siden jeg har gått konkurranser, og det er ikke bare å komme tilbake igjen og forvente at man skal være på samme nivået som da man gikk ut. Selv om jeg har trent så godt jeg har kunnet disse årene her, har jeg faktisk noe med meg i ryggsekken som ingen andre har, og som har påvirket meg som person og meg som toppidrettsutøver. Jeg skal forsøke å gjøre alt jeg kan for å komme tilbake, men det er ikke sikkert, sier Johaug til Nettavisen.



- Jeg merker at det er et press og at folk tror at det er bare å komme tilbake igjen og ta seieren, men jeg kan bare si at det er det ikke. Samtidig setter jeg stor pris på at folk har troa på meg, heier på meg og har lyst til at jeg skal lykkes igjen, forklarer Johaug.

Den norske langrennsstjernen gjør comeback på fredagens 10-kilometer i klassisk stil på Beitostølen. Startskuddet går klokken 10:45.



Mest sett siste uken