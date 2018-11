FIS-direktør spekulerte i at Johaug ville bryte reglene med vilje

Therese Johaug har skaffet seg en liten ulempe under jubelhelgen på Beitostølen, men den norske profilen hadde ingen planer om å gjøre som enkelte spekulerte i.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Det var etter at Johaug pådro seg et gult kort på fredagens 10 kilometer i klassisk stil at Pierre Mignerey, renndirektør i FIS, spekulerte i at Johaug bevisst kom til å pådra seg et nytt gult kort før verdenscupen starter i Kuusamo neste helg.

- Det hadde ikke vært noen overraskelse om hun "får" et kort til i løpet av helgen. Man kan gjøre det for å starte på null igjen. Det har vi sett utøvere gjøre tidligere, sa Mignerey til Aftonbladet.

Han påpeker at det ikke er ulovlig å pådra seg gult kort med vilje.

- Nei, det bryter ikke med noen regler, men man kan jo fundere over "fair play". Jeg har ikke en anelse om hun har tenkt til å gjøre det, men vi har sett det skje tidligere i andre tilfeller, sa Mignerey til den svenske avisen.

FIS-DIREKTØR: Pierre Mignerey er renndirektør i FIS.

Iversen reagerer



Det ble imidlertid ikke flere gule kort på Johaug under sesongåpningen på Beitostølen da hun gikk inn til ny seier på søndagens 10 kilometer i fristil.

Det betyr at hun går inn i verdenscupen med et gult kort og står dermed i fare for å bli diskvalifisert i det neste rennet hun pådrar seg et nytt gult kort.

Landslagstrener Ole Morten Iversen kommer med et klinkende klart svar til Pierre Mignerey og hans spekulasjoner.



- Da kjenner han Therese Johaug og oss som jobber rundt det norske landslaget veldig dårlig. Det kan du hilse han og si, sier Iversen til Nettavisen.



- Så det har ikke vært et tema hos dere?



- Nei, og hvis det hadde vært et tema, og vi hadde fått spørsmål om det, hadde det kommet et klinkende klart svar fra alle sammen om at sånn gjør vi bare ikke. Therese dreit på draget og gjorde noe hun ikke hadde lov til og la seg paddeflat. Det gule kortet må hun bare ta med seg, sier Iversen.

TRENER: Landslagstrener Ole Morten Iversen.

Johaug: - Irriterende

Til Nettavisen gjør også Johaug det klart at hun ikke hadde noen planer om å skaffe seg et nytt gult kort med vilje.

- Nei, jeg ønsker ikke å være en sånn...Jeg vil gjøre det på redelig måte. Hvis jeg skal være så uheldig å få et gult kort til så blir jeg disket. Det skal jeg leve med. Jeg har vært ute i to år, så jeg skal klare å gå glipp av den plasseringen, sier Johaug til Nettavisen etter søndagens renn på Beito.

Langrennsprofilen erkjenner imidlertid at det var irriterende å pådra seg det gule kortet på fredagens 10-kilometer.

Johaug fikk det gule kortet for brudd på de tekniske retningslinjene i stakefri sone undeveis i løpet.

- Klart det er irriterende å ha med seg det gule kortet, men det var helt rett. Jeg hadde ikke med meg hodet da jeg gikk i den sonen der på førsterunden. Da tror jeg det var ganske mye annet som fløy i topplokket. Jeg tenkte ikke over det. Jeg tror jeg roet meg mer på andrerunden, forklarer Johaug.

Hun var overrasket da hun ble fortalt at hun hadde ikke hadde fulgt reglene, men tar med seg det gule kortet uten protester.

NY SEIER: Therese Johaug vant igjen.

Best igjen

Johaug er nå lettet over å være ferdig med sesongåpningen som resulterte i førsteplass i begge rennene hun stilte opp i.

- Det har vært veldig moro og det har vært veldig godt. Samtidig har det vært mange inntrykk som skal fordøyes nå de neste dagene. Det er først når man får litt tid for seg selv at man klarer å skjønne hva man faktisk har gjort i helgen, at man skjønner at man faktisk har klart å stå gjennom de to årene og kommet tilbake igjen, forteller Johaug.

Søndag vant hun 10-kilometeren 26 sekunder foran Ingvild Flugstad Østberg og 1 minutt og 45 sekunder foran amerikanske Sadie Bjornsen som ble nummer tre.

- Det var veldig bra synes jeg. Jeg tror jeg kanskje klarte å roe meg ned litt mer i dag enn jeg gjorde på fredagen, sånn oppe i hodet i hvert fall. Det var krevende forhold ute i løypen siden det var såpass løst. Jeg skal ikke klage på det jeg, det er forhold som passer meg bra. Jeg følte at jeg klarte å skape kraft, stå godt på skiene og jobbe bra teknisk, sier Johaug.

