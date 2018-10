Flere langrennsstjerner reiser hjem fra Val Senales på grunn av sykdom

- Vi tar ingen sjanser, opplyser Norges Skiforbund.

Det har herjet sykdom i den norske langrennsleiren og fredag melder Norges Skiforbund at flere reiser hjem fra samlingen i Val Senales.

- Løperne som reiser trenger fortsatt litt mer tid før de kan trene som normalt, og vi tar ingen sjanser på denne tiden av året, sier medisinsk ansvarlig i Skiforbundet Øystein Andersen i en pressemelding.

Ikke dramatisk



Utøverne som reiser hjem er: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Therese Johaug, Petter Northug og Emil Iversen, opplyser Norges Skiforbund.

Høydeoppholdet skulle etter planen oprinnelig avsluttes onsdag 1. november.

Overfor Nettavisen gjør Andersen det helt klart at det ikke er noen dramatikk rundt at disse fem nå reiser hjem.

- Nei, overhodet ikke. Det er sånn at når du har hatt et slik sjau, så blir du litt uggen i magen etterpå. Det gjelder ikke bare for idrettsutøvere, men også oss andre, sier han til Nettavisen.

- Hvordan påvirker denne sykdommen oppkjøringen til utøverne?

- For dem gjelder det nå bare å komme i vanlig treningsform igjen, og det vil ikke påvirke dem noe utover det. Dette er en totalvurdering, der vi mener det er best at de reiser hjem nå, sier Andersen.

Flere av de norske langrennsløperne har slitt med sykdom den siste tiden og flere av dem har blitt isolert for at sykdommen ikke skulle spre seg.

Trøblete for Northug

Petter Northug måtte blant annet avlyse en pressekonferanse tidligere denne uken, på grunn av at han hadde omgangssyke.

Northug var den første som ble syk, og ble flyttet til et nytt hotell, og senere ble det kjent at Iversen, Jacobsen, Mari Eide og Johaug også var syke.

Det ble spekulert det i at det var noroviruset som herjer i den norske leiren.

- Vi har ikke mistanke om at det er noe annet en norovirus. Nå resier de hjem, før de kan trene som normalt, igjen, sier medisinsk ansvarlig i Skiforbundet, Øystein Andersen til Nettavisen.

Det er knyttet stor spenning til om Northug vil klare å komme seg tilbake i verdenstoppen kommende vinter, men sesongoppkjøringen har ikke gått helt på skinner for 32-åringen fra Mosvik.

Trønderen er allerede på etterskudd etter en trøblete sommer hvor han måtte ha treningspause fordi kroppen ikke spilte på lag, før han i september måtte stå over treningssamling med landslaget på grunn av en forkjølelse.

Nå har altså mer trening gått tapt med et nytt sykdomsavbrekk og han må avbryte den planlagte samlingen i Val Senales.

Mest sett siste uken