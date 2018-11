Flugstad Østberg fryktet reaksjonene etter skibyttet

- Jeg tror nok det verste var meg selv og hva jeg selv syntes om at jeg tok det valget, sier Ingvild Flugstad Østerg til Nettavisen.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Ingvild Flugstad Østberg går en spennende sesong i møte etter å ha byttet skimerke, smører og trener siden OL-sesongen 2017-2018.

- Kjempetøft

Gjøvikjenta er klar på at det ikke var noe enkelt valg å vrake Madshus - skiprodusenten fra hennes egen hjemkommune, Gjøvik, til fordel for Fischer.

- Jeg innrømmer at det føles rart. Det er mange ganger når trener at jeg ser ned på skia mine og tenker «eeeh, er dette meg?», og det gjør jeg jo fortsatt. Starten av samarbeidet med Fischer har vært veldig bra, og jeg har fått veldig bra service, så jeg ser veldig positivt på det, sier Flugstad Østberg til Nettavisen.

28-åringen innrømmer at hun fryktet reaksjonene fra hjembydga etter valget hun tok i sommer.

- Jeg har turt å være på Gjøvik ved et par anledninger siden jeg tok det valget, og de som eventuelt har ment at det var dårlig av meg, har ikke sagt det til meg i hvert fall. Jeg tror nok det verste var meg selv og hva jeg selv syntes om at jeg tok det valget. Det var kjempetøft for meg. Jeg var lei meg, rett og slett, sier Flugstad Østberg.

Madshus la heller ikke skjul på sin skuffelse over å miste sin fremste lokale utøver.

- At en lokal løper av hennes kaliber blir borte er selvsagt vanvittig kjedelig for oss. Inne på huset er det mange som er lei seg, men vi føler at vi har gjort en bra jobb med Ingvild, sa markedssjef Per Wiik til Oppland Arbeiderblad i sommer.

LANGRENN HØYDETRENING VAL SENALES, ITALIA 20181022. Langrennsløper Ingvild Flugstad Østberg under høydetrening på isbreen i italienske Val Senales. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

- Rart og uvant

For en profesjonell langrennsløper er det ikke bare å spenne på seg et nytt par ski og regne med at alt skal løse seg fra første stavtak. Gjøvikjenta er forberedt på at det vil ta tid å bygge opp en full skipark.

- Jeg kjenner på at det er mye som er nytt. Både sko og ski er nytt, og det er litt forskjell både på følelse å gå på, pluss at du starter på null når du skal bygge deg opp en skipark. Jeg er ikke den første som har gjort det, så det går jo bra, men i de første rennene må jeg stole veldig mye på smøreren min, Perry. Jeg legger egentlig skjebnen min i hans hender.

- Det har på en måte gått greit, men det er litt sånn at jeg ikke har fått gått så mye på ski og testet så mye, så derfor har jeg heller ikke rukket å bli stresset for det, for jeg vet ikke hva jeg mangler, nesten. Jeg håper å få brukt helga litt på det og - å få testet både litt på klassisk og skøyting i konkurranse.

SPENT: Ingvild Flugstad Østberg.

- Hvor lang tid tar et før du har fått bygget opp en full skipark?

- Det er ikke noe fasitsvar på det, og selvfølgelig skulle jeg ønske at det var bare å knipse i henda. Det kan hende jeg ikke føler at jeg har det før vi nærmer oss VM. Selvfølgelig skulle det ideelt sett vært på plass allerede når startskuddet går i helga, men sånn er det ikke. Jeg må bruke litt tid på å finne helt ut av det.

Hun innrømmer at det blir uvant å gå inn i Fischer-bua før fredagens åpningsrenn på Beitostølen.

- Jeg synes fortsatt det er rart når jeg kommer nedpå her nå og i stedet for å gå i Madshus-smørebua, så skal jeg liksom gå i en annen bu. Det er god stemning og "no hard feelings" fra min side, og det har ikke vært det tilbake heller. Det er veldig koselig å se de.

Ingvild Flugstad Østberg og resten av langrennsjentene starter sesongen med 10 kilometer klassisk på Beitostølsen fredag.

Mest sett siste uken