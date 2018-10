Flytter syk Northug etter russerkritikk

Petter Northug (32) ble plassert på hotellet til det russiske landslaget da han ble syk.

VAL SENALES (Nettavisen): For å unngå at Northug skulle smitte de andre norske løperne under høydeoppholdet i Val Senales ble trønderen flyttet til et annet hotell i dalen hvor andre utenlandske utøvere holder til.

Det fikk blant andre Markus Cramer, landslagstrener for Russland til å reagere.

Nå bekrefter Norges Skiforbund at Northug igjen blir flyttet. I en pressemelding mandag formiddag forklarer Øystein Andersen, medisinsk ansvarlig i Skiforbundet Langrenn, at de jobber med alternative løsninger og at han forstår reaksjonen til andre utøvere.

- Da Petter ble syk tok vi hensyn til at han fikk være på samme hotell som sine foreldre, samt muligheten for å raskt få han til annet sted, sier Andersen.

- Petter har vært helt isolert på eget rom. Jeg forstår at noen kan reagere på at det bor andre løpere på hotellet, og det beklager jeg. Vi tar hensyn til det og flytter han til et annet hotell så fort som mulig, forteller Andersen.

Russerne reagerte

Det var søndag ettermiddag at Norges Skiforbund bekreftet at Northug hadde fått omgangssyke og var isolert fra resten av den norske troppen.

Trønderen ble flyttet til et hotell lenger opp i dalen hvor blant andre det russiske langrennslandslaget holder til.

Ledelsen på det russiske landslaget reagerer på at det norske laget har plassert en syk Northug på deres hotell, melder TV 2.

Russlands landslagstrener Markus Cramer synes det er en merkelig avgjørelse.

- Det er litt overraskende at Norge flyttet han hit hvor vi bor. De vet at her holder Russland og Finland til, og i går kveld kom også Sveits med Dario Cologna. Dersom det er frykt for at Northug kan smitte andre, så er jo dette rart. Det er nok av andre hoteller i dalen her, sier Cramer til TV 2.

Cramer synes også at det er merkelig at en syk utøver har blitt flyttet lenger opp i høyden i stedet for i mer lavtliggende strøk.

Også den erfarne skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen mener Northug bør komme seg bort fra høyden dersom han har fått en litt verre variant av omgangssyken.

Trøblete sesongoppkjøring



Det er knyttet stor spenning til om Northug vil klare å komme seg tilbake i verdenstoppen kommende vinter, men sesongoppkjøringen har ikke gått helt på skinner for 32-åringen fra Mosvik.

Trønderen er allerede på etterskudd etter en trøblete sommer hvor han måtte ha treningspause fordi kroppen ikke spilte på lag, før han i september måtte stå over treningssamling med landslaget på grunn av en forkjølelse.

Nå har altså mer trening gått tapt med et nytt sykdomsavbrekk.

