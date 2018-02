«Foppa» om mulig Zuccarello-overgang: - Han har noe å tilføre samtlige NHL-lag

Peter Forsberg tror en av hans tidligere klubber ville passet Mats Zuccarello perfekt.

New York Rangers trøbler videre i NHL, og en plass i sluttspillet om Stanley Cup virker mer og mer usannsynlig.

Fredag tapte Mats Zuccarello og kompani for sjette gang på rad da det ble 1-4 hjemme mot Minnesota Wild.

I flere uker har det blitt spekulert heftig rundt hvilke spillere Rangers kommer til å beholde framover mot neste sesong.

Ledelsen i klubben har gjort det klart at stallen skal fornyes med yngre krefter. Dette gjøres i håp om å løfte Rangers til et nivå som gir dem sjanser til å vinne Stanley Cup igjen på lengre sikt.

Mats Zuccarellos navn er blitt hyppig nevnt blant dem som kan være på vei bort. 30-åringen er lagets beste poengsanker også i år, og han har vært det tre av de fire foregånde sesongene. Dermed er Zuccarello en spiller Rangers kan få mer igjen for i en såkalt trade med et annet lag.

- Ettertraktet



Den tidligere NHL-superstjernen Peter Forsberg synes det er vanskelig å svare på om det ender med en Zuccarello-trade de nærmeste dagene.

- Vi får se om Rangers for noen gode bud for ham. Han har noe å tilføre samtlige lag i NHL, så jeg forstår at han er ettertraktet, sier Forsberg til Nettavisen.

Zuccarellos tidligere rekkekamerat og «læremester» fra tida i Modo og toppen av svensk ishockey er ikke i tvil. Hvis han satt med ansvaret i en NHL-klubb ville han ikke nølt med å hente en tilgjengelig Zuccarello til laget sitt.

OL-EKSPERT: Peter Forsberg har tatt del i sendingene til svenske Eurosport fra vinter-OL i Pyeongchang.

- Jeg mener også det er en kar som jeg ville hatt i laget mitt om jeg var general manager. For han vil vinne hockeymatcher. Han er ikke bare der for å få tida til å gå. Men han bryr seg, og han er sikkert ønsket andre steder.

- Vi får bare se hvordan Rangers tenker, og om de mister sluttspillet. De er ikke helt utenfor det kappløpet heller. Jeg tror Rangers skal få det tøft med å forsvare at de trader han bort hvis de ikke er helt borte fra diskusjonen om sluttspill, påpeker Forsberg.

Nettavisen spør den tidligere superstjernen til Colorado Avalanche om hvilke lag, med reelle vinnerhåp i NHL-sluttspillet, han tror kunne tenkt seg å hente Mats Zuccarello.

- Han spiller jo for så vidt begge veier. Han jobber hjem, men han er vel spesielt bra i power play og det offensive spillet.

- Nashville kan absolutt ta imot ham, sier Forsberg, som selv spilte siste del av sesongen 2006-2007 i nettopp den klubben.

Nashville Predators spilte seg helt fram til finalen i sluttspillet forrige sesong. Der ble det tap etter seks kamper mot Pittsburgh Penguins, de to siste sesongens vinner av Stanley Cup.

Neppe til mesterne



Og nettopp Penguins får «Foppa» til å tenke litt mer på om Zuccarello faktisk ville passet inn.

- Pittsburgh? Jeg vet ikke. De har jo sine stjerner framover på banen og kanskje han bare ville vært i veien der? Nei, ikke Pittsburgh, resonnerer Forsberg.

Etter at Sveriges største stjernespiller på 2000-tallet svarte på spørsmålet, har mesterlaget fra vestre Pennsylvania dessuten gjort unna en større bytteavtale.

En avtale som innebærer at Zuccarellos gode kompis, den tidligere Rangers-senteren Derick Brassard, er hentet fra Ottawa Senators. Dette gjør at det neppe er plass til en spiller som Zuccarello i Penguins-stallen nå, ettersom klubbens lønninger ligger for tett opp mot lønnstaket.

Forsberg ender opp med å tenke på en annen klubb fra Western Conference som en mulig neste arbeidsgiver for Zuccarello. Et lag som virkelig har vært i medvind de siste månedene.

- Kanskje Vegas Golden Knights. Det ville gjort at de ville fått et enda litt mer spisset lag, sier «Foppa» til Nettavisen.

Golden Knights har imponert stort i det som er lagets aller første sesong i NHL. Nevada-klubben leder tabellen både i Pacific-divisjonen, Western Conference og faktisk hele ligaen med 86 poeng på 61 kamper så langt.

To allerede borte



Den siste uka har New York Rangers kvittet seg med to andre spillere på samme alder som Mats Zuccarello. Backen Nick Holden (30) ble sendt til Boston Bruins i bytte mot den seks år yngre backen Rob O'Gara og et valg i tredje runde av sommerens draft.

Torsdag fikk også den lynkjappe kontringsspesialisten Michael Grabner (30) ny arbeidsgiver. Østerrikeren gikk til rivalen New Jersey Devils, i det som var tidenes første trade mellom Rangers og Devils siden sistnevnte lag flytta til Newark i 1982.

Newyorkerne fra den andre sida av elva fikk et valg i andre runde av draften i juni, samt backen Jegor Rykov (20), i retur for Grabner.

Det er også ventet at godt betalte Rick Nash (33) kan forsvinne før fristen. Den tidligere storscoreren har uansett en kontrakt som løper ut til sommeren og blir neppe værende lenge.

Mats Zuccarello har derimot kontrakt også neste sesong, noe som taler for at Rangers ikke stresser med å få til byttehandler med andre klubber nå.

PS: Peter Forsberg har den siste tida jobbet for svenske Eurosport i forbindelse med ishockeysendingene fra OL. Søndag morgen spilles finalen i turneringen mellom OAR og den store overraskelsen Tyskland. Finalen kan du se på Eursport Norge fra 07.10.

