Forfang vant kvaliken - seiler opp som favoritt i nyttårshopprennet

Johann Andre Forfang (22) med kjempesvev i kvalifiseringen til nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen.

Åpningsrennet av hoppuken i Oberstdorf ble en aldri så liten skuffelse sett med norske øyne etter at Forfang og Anders Fannemel ble de beste nordmennene med en delt 7. plass.

Fortsettelsen på turneringen ser imidlertid langt mer lovende ut.

I søndagens kvalifisering til rennet i Garmisch-Partenkirchen strakk Forfang seg til imponerende 140,5 meter.

Det holdt til en poengsum på 143,8 poeng og seier for nordmannen i kvalifiseringen.

- Dette viser at han er i stand til å ta innpå de beste, kommenterte NRKs ekspert Johan Remen Evensen etter at Forfang stakk av med seieren i kvaliken.

For Forfang var i en klasse for seg selv. Nest best ble polske Dawid Kubacki som fikk 136,2 poeng etter et hopp på 135,5 meter.

Stefan Hula fra Polen ble nummer tre.

Fornøyd Forfang

Forfang fikk riktignok en vanskelig start på dagen da han mislykkes i sitt første treningshopp. Nordmannen viste imidlertid fremgang i sitt andre treningshopp, og i kvaliken var det virkelig tydelig at han hadde funnet ut av problemene.

- Jeg strevde litt innledningsvis på trening for å få til den bommen i bakken her. Den er veldig lav, så det er litt vanskelig å finne balansen fra toppen av. Jeg knakk den koden i det andre treningshoppet. Jeg klarte å slappe litt av før kvalikhoppet. Det er egentlig det jeg gjør forskjellig. Jeg klarer å slappe av på underlaget og får veldig mye energi i det. Jeg prøvde meg på et lite nedslag, men jeg vet ikke hvordan det så ut, sier Forfang til NRK.

Nå ser han frem til mandagens tradisjonsrike hopprenn i Garmisch.

- Jeg gleder meg veldig til rennet i morgen. Jeg føler jeg er i flytsonen om dagen. Jeg må prøve å nyte det, forteller den norske hoppstjernen.

Samtlige nordmenn klare for nyttårshopprennet

Forfang kunne også glede seg over at samtlige av hans lagkamerater også er klare for mandagens hopprenn.

Robert Johansson ble nest beste nordmann i kvaliken med sin 7. plass etter et hopp på 133,5 meter.

Andreas Stjernen hevet seg også flere hakk etter at han ikke klarte å kvalifisere seg til finaleomgangen i Oberstdorf. Søndag landet Stjernen på 131,5 meter, noe som holdt til 11. plass i kvalifiseringen.

Hans lagkamerat Anders Fannemel var blant de beste på trening, men måtte nøye seg med 14. plass i kvaliken. Han strakk seg til 132 meter i sitt kvalifiseringshopp.

Det knyttes forventinger til Daniel Andre Tande som for øyeblikket er beste nordmann i verdenscupen, men Tande skuffet noe med et hopp på 125,5 meter. Det gjorde at han ble nummer 23.

Halvor Egner Granerud landet på 122,5 meter og sikret seg deltakelse til nyttårshopprennet med en 31. plass.

