Fourcade glemmer aldri nederlagene Super-Svendsen påførte ham

Det er tre renn som skiller seg ut i karrieren til verdens beste skiskytter Martin Fourcade. Emil Hegle Svendsen vant dem alle.

Svendsen la opp som skiskytter etter forrige sesong, men som aktiv utøver påførte han Fourcade tre av hans mest sviende nederlag. Det kommer fram i Fourcades bok «Jakten på vintergullet», som slippes på norsk i butikkene mandag.

I boken skriver franskmannen om sin vei til å bli verdens beste skiskytter, som blant annet inneholdt noen heftige sprintdueller med Emil Hegle Svendsen. Enkelte av duellene glemmer Fourcade aldri.

«Når jeg i dag tenker på rennene som virkelig har satt sitt preg på karrieren min, er det tre renn som peker seg ut.»

* Fellesstarten i Sotsji 2014.

* Verdensmesterskapet i Nové Mesto i 2013.

* Jaktstarten i verdenscupen i Fort Kent i USA i 2011.

Nordmannen gikk seirende ut av samtlige.

«Selv om han absolutt fortjente de tre seirene, har jeg fortsatt ikke kommet over det».

Tre centimeter

I Sotsji-OL hadde Fourcade tatt to gull før fellesstarten. På grunn av tykk tåke i OL-byen ble fellesstarten utsatt i to døgn, og all ventingen påførte Fourcade kraftig bihulebetennelse. Selve rennet endte med et spurtoppgjør mot nordmannen.

Svendsen rykket tre hundre meter før mål, imens Fourcade nølte noen tideler før han klarte å starte spurten. Side om side nærmet de seg mål.

«Jeg kaster meg desperat over målstreken for å forsøke å være først. Det er for sent … Av de én million fem hundre tusen centimeterne vi har gått, mangler jeg bare tre for å tangere en historisk trippelrekord. Tre centimeter i Emils favør. Ingen andre enn ham ville klart å gjøre noe slikt mot meg», skriver Fourcade.

Under jaktstarten i Nové Mesto måtte de to kamphanene vente i ti minutter på målfoto for å få vite hvem som hadde vunnet, da den tredje store duellen fant sted under jaktstarten i verdenscupen i Fort Kent i USA i 2011, helt i begynnelsen av Fourcades karriere.

«Vi gikk sisterunden sammen. Ut fra standplass gikk vi skulder mot skulder. Vi gikk begge i rød sone gjennom hele runden, men fordi han var mer rutinert enn meg, tvang han meg til å ta yttersvingen rett før mål, slik at han kunne slenge skien sin over målstreken noen få centimeter foran min», skriver 30-åringen.

«Slik Jean-Guillaume Béatrix gjorde det på juniornivå, har Emil presset meg til å bli bedre som senior. Store idrettsbragder er en umulighet uten gode konkurrenter.»

Vennskap

I boken skriver Fourcade også om vennskapet han etter hvert fikk med Emil Hegle Svendsen etter at han tilbrakte sommermånedene i Oslo i 2016. Da synes Fourcade at han ble kjent med Svendsen på en helt ny måte.

«Det publikum kanskje oppfatter som en småarrogant holdning, stemmer ikke overens med inntrykket han gir privat. For Emil handler det å beskytte seg selv. Husk at han bor i et land der han opplever veldig mye oppmerksomhet på grunn av prestasjonene sine, sitt fordelaktige utseende og sin rolle som Bjørndalens etterfølger.

Han var dessuten svært ung da han ble en av stjernene på den norske idrettshimmelen.»

9. april offentliggjorde Svendsen at han ga seg som skiskytter, kun én uke etter at Einar Bjørndalen gjorde det samme. Dermed mistet Fourcade to store norske konkurrenter på kort tid.

Men duellene mot Svendsen glemmer han aldri.

