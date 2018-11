Fourcade roser «skimonsteret» Bjørndalen

Den franske skiskytteren Martin Fourcade skryter uhemmet av Ole Einar Bjørndalen i sin nye bok og sier han hadde plakat av nordmannen på gutterommet.

Bjørndalen har satt dype spor i skiskytterverdenen, således også hos Fourcade, som de siste sesongene har vært nærmest utilnærmelig i verdenstoppen.

I sin nye bok, «Jakten på vintergullet», forteller franskmannen om sin vei til å bli verdens beste skiskytter, en vei der Bjørndalen har hatt stor betydning.

«For alle skiinteresserte er han det store forbildet, både på grunn av alle rennene han har vunnet, men også på grunn den perfekte skiteknikken … Det er rett og slett et vakkert syn å se Ole Einar Bjørndalen gå på ski», skriver Fourcade i kapittelet «Et skimonster ved navn Bjørndalen».

Fourcade forteller at han knapt var fylt ti år og hadde akkurat begynt å gå på ski da han hørte om Bjørndalen for første gang under OL i Nagano i 1998. Da tok Bjørndalen gull på 10-kilometeren.

«Det som er litt pussig, er at selv om vi har konkurrert mot hverandre i ni sesonger, har jeg aldri oppfattet ham som en rival. Da jeg gikk mitt første verdenscuprenn i 2008 var han bare en utøver jeg beundret, et forbilde på en plakat som hang på rommet mitt.»

Måtte svelge stoltheten

Spesielt Bjørndalens evne til å være profesjonell, selv i årene med resultater langt under det han hadde prestert tidligere, har imponert Fourcade.

«I 2012 var det jeg som dominerte, slik han hadde gjort noen år tidligere. Jeg fryktet ham ikke lenger. Han var bare en av flere konkurrenter, ikke en rival. Jeg var allikevel full av beundring for en enestående idrettsmann som nærmet seg 40 år og fortsatt var nøyaktig like profesjonell.»

Fourcade lot seg særlig imponere av Bjørndalen i Sotsji i 2014, der nordmannen endte opp med OL-gull på sprinten etter flere års motgang.

«I tre år måtte han svelge stoltheten, og i tre år var han sannsynligvis den eneste i verden som trodde det var mulig å vende tilbake til toppen.»

Fourcade fikk det ikke til å stemme i det nevnte sprintløpet og ble til slutt nummer seks.

Smilte da Bjørndalen vant

«I flere minutter står jeg og henger på stavene etter målpassering og stirret med tomhet i blikket opp på måltavla. Jeg fatter ikke helt hva det er som står der. Men jeg greier ikke å la være å smile når det til slutt går opp for meg hvem som har vunnet: Ole Einar Bjørndalen!»

Før Bjørndalen la skiene og børsa på hylla tok han 58 internasjonale mesterskapsmedaljer på seniornivå, blant dem 20 VM-gull og åtte OL-gull. I tillegg vant han verdenscupen seks ganger sammenlagt, og han tok smått utrolige 95 enkeltseirer i verdenscupen, hvorav én i langrenn.

Fourcade står per dags dato med elleve VM-gull, fem OL-gull og sju sammenlagtseirer i verdenscupen.

Franskmannens bok kommer for salg på norsk mandag 19. november.



