Gangnes tilbake i hoppbakken i september

Den norske landslagshopperen Kenneth Gangnes (29) returnerer snart til hoppbakken etter den alvorlige kneskaden han pådro seg i fjor.

Gangnes ble anbefalt å legge hoppskiene på hyllen etter at han røk korsbåndet for fjerde gang i karrieren i november i fjor, men nordmannen bestemte seg likevel for å satse videre på idrettskarrieren.

Nå forteller skihopperen til Nettavisen at han snart er tilbake igjen i hoppbakken etter flere måneder med opptrening.

- De sier at man bør minst vente i ni måneder og i morgen har det gått ni måneder. Jeg er veldig nære å kunne hoppe igjen, sier Gangnes til Nettavisen.

Lillehammer



29-åringen forteller at han satser på å ha gjennomført sine første svev etter skademarerittet innen noen få uker.

- Jeg hadde sett for meg rundt månedskifte, men jeg tror kanskje jeg drøyer den litt til. Jeg tipper det blir starten av september, sier Gangnes.

Skihopperen forklarer at han har tenkt til å gjennomføre de første øktene i bakken han kjenner best.

- Det blir i Lillehammer. Det er der jeg er mest kjent. Jeg starter der jeg føler meg tryggest. Jeg tar noen økter der og så drar jeg nok til Trondheim for å hoppe litt storbakken der, forklarer 29-åringen.

KORSBÅNDSKADE: Skihopperen Kenneth Gangnes røk korsbåndet for fjerde gang i november i fjor.

Positiv



Selv om han har vært ute med skade i nesten ett år, så er Gangnes likevel positiv med tanke på egne sjanser i vinteren verdenscup.

- Det å hoppe på ski er ikke noe man glemmer, men jeg må få de nødvendige hoppene, forklarer Gangnes.

Han mener at alt ligger til rette for at han skal kunne prestere på et høyt nivå.

- De fysiske forutsetningene er der allerede nå. Det gjelder bare det å få følelsen. Sist brukte jeg ikke mer enn et par økter på å hoppe godt på ski igjen, sier Gangnes.

Gull i skiflyging



Den norske landslagshopperen har fått store deler av karrieren ødelagt som følge av kneskader, men Gangnes viste i 2015/16-sesongen hva som bor i ham.

Den sesongen ble han nummer tre i verdenscupen sammenlagt, samtidig tok han både individuelt sølv og laggull i skiflygings-VM i Kulm. 29-åringen tok også NM-gull i stor bakke.

Nå håper han igjen å kjempe om pallplasser når verdenscupen i hopp starter igjen 17. november i polske Wisla.

