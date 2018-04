Haga snøt Bjørgen for NM-gull i avskjeden

- Jeg kommer til å mase litt på dem ennå.

Marit Bjørgen (38) drømte nok om å avslutte karrieren med et NM-gull på tremila i Alta lørdag, men fikk trøbbel med en annen OL-gullvinner.

Ragnhild Haga (27) gjorde nemlig som hun har gjort ofte i denne jubelsesongen for norsk kvinnelangrenn, hun slo Bjørgen i et viktig fristilsrenn nok en gang.

Haga vant med dette første NM-gull i karrieren, og hindret Bjørgen i å vinne enda et.

Veteranen stopper dermed på 25 triumfer i norgesmesterskap, i tillegg til 18 VM-gull og åtte OL-gull.

Det skilte 31 sekunder mellom de to beste etter 30 kilometer i Finnmarks solskinn.

- Et fantastisk punktum for en fantastisk skikarriere, kommenterte NRKs Torgeir Bjørn, mens landslagsvenninnene tok imot veteranen over mål med «bølgen».

I et intervju med NRK i etterkant var Bjørgen likevel blid som alltid.

- Det var veldig artig å kunne avslutte på denne måten, sa Bjørgen og roste både konkurrenter og støtten fra publikum i Alta.

BARE NEST BEST: Marit Bjørgen klarte ikke å hamle opp med alle i sitt siste langrennsløp på toppnivå. Én konkurrent ble minst et hakk for sterk.

Svensk ekspert: - Mye mer enn en skiløper som slutter

- Fikk frysninger



Heidi Weng gikk ikke lørdagens tremil, men løp ifølge Bjørgen langs løypa og heiet henne fram en rekke steder. Også Ingvild Flugstad Østberg og vinner Haga syntes det var vemodig å gå renn mot forbildet for siste gang.

- Jeg så de sto der, og jeg fikk frysninger på ryggen. Det er denne gjengen jeg kommer til å savne, sier Bjørgen til NRK.

- Jeg slutter ikke kontakten, men kommer til å mase litt på dem ennå, forsikret 38-åringen med et smil.

Haga tapte riktignok tid til langrennsdronninga fra Rognes på den siste mila. Men forspranget på 41 sekunder ble litt i drøyeste laget å knappe inn, selv for tidenes mestvinnende OL-utøver.

Lørdagens vinner kan dermed krone en sesong, der hun vant både individuelt gull og stafetttgull, men sin første seier individuelt i et NM.

Haga: - På tide



- OL var uvirkelig. En helt rå opplevelse som jeg er veldig heldig som har fått oppleve. Det er ikke mange som har fått verken oppleve det eller å få stå øverst på pallen.

På sprørsmål om hvordan det var å nekte Bjørgen seieren i hennes siste renn svarte 27-åringen at det var både gledelig og litt synd på samme tid.

- Det er både litt gøy og litt sånn at hun burde fått lov til å vinne. Men hun vant jo i går også, poengterer Haga overfor NRK.

ET HAKK NED: Marit Bjørgen (til venstre) måtte se Ragnhild Haga vinnne NM-tittelen på 30 kilomter. Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer tre.

- Vi tulla litt med i går at hun hadde vunnet alle individuelle NM-øvelsene fram til da, så det var kanskje på tide at hun ble slått òg.

Bjørgen hadde gått inn elleve sekunder på Hagas passering ved 27 kilometer, men halvminuttet sto fortsatt i sistnevntes favør med bare tre kilometer til mål.

Fra det punktet og inn var det liten tvil om at fristilseksperten fra Åsen Idrettslag i Nannestad kom til å vinne distansen.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen kom en snartur innom NM-byen inne imellom mye legestudier og kapret tredjeplassen på distansen. Jacobsen var så mye som 1.44 minutter bak Haga i mål.

