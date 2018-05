Halfvarsson om Petter Northug: - Fortjener ikke plass på landslaget

«Alle vet hvordan Petter har prestert det siste året,» mener den svenske rivalen.

I april ble elitelandslagene i langrenn for sesongen 2018/2019 tatt ut, og Petter Northug var blant navnene som ble presentert i uttaket for den kommende sesongen.

En som er glad for det, er Northugs svenske rival Calle Halfvarsson.

- Fortjener ikke plassen

- Jeg synes det er kjempegøy. Er det noen jeg synes det er gøy å slå, så er det Petter. Han er den morsomste å konkurrere mot, sier 29-åringen til svenske Aftonbladet.

Samtidig benytter han anledningen til å komme med et stikk mot det norske skiesset:

- Jeg er glad for at han er tilbake selv om han ikke fortjener en plass i det norske laget. Men Petter er Petter, og jeg forstår at de tenker på markedsverdi og sånt. Han er viktig for sporten.

- Alle vet hvordan han har prestert

På oppfølgingsspørsmålet fra avisa bekrefter Halfvarsson at han tror den norske skiledelsen har plukket ut Northug på grunn av oppmerksomheten, snarere enn de sportslige prestasjonene.

- Ja, det er klart at det handler mer om det, alle vet hvordan han har prestert det siste året. Han har ikke prestert godt nok til å være med på et norsk A-lag, sier Halfvarsson.

- De vil ha tilbake Petter fordi han er viktig for sporten. Han er den største stjernen, selv om Klæbo er den beste utøveren.

I 2013 gikk Northug ut av landslaget og dannet i stedet sitt eget private lag, sponset av Coop. 23. april i år ble han presentert som en del av Norges sprintlandslag i langrenn for sesongen 2018/19.

