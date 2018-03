Har startet pengeinnsamling for skøyteheltene

Har allerede fått inn 220.000 kroner.

Tom Georg Olsen har startet en pengeinnsamlingsaksjon til Bergens OL-vinnere. - Jeg vil at de skal få noe igjen for de opplevelsene de har gitt oss, sier han til BA.

Torsdag lanserer han i samarbeid med Fana I.L en pengeinnsamlingsaksjon der pengene går til Sverre Lunde Pedersen, Håvard Lorentzen og Sindre Henriksens skøytesatsing.

De tre skøyteløperne fra Fana IL har hatt en fantastisk sesong og kom alle hjem fra OL med gullmedaljer rundt halsen. Det har til nå ikke gitt dem så mye mer enn ære.

- Helt absurd

Det ønsker gründer Tom Georg Olsen å gjøre noe med. Han er en av gründerne bak IT-selskapet Miles og har hatt en rekke styreverv i fotballklubber som Løv-Ham og Nest-Sotra. I tillegg til dette er han en stor skøyteentusiast med et stort nettverk i det bergenske næringsliv.

- Jeg vet at skøyteløpere tjener dårlig, de tjener i hvert fall dårligere enn godt betalte 2. divisjonsspillere i fotball. De fikk ingenting for sine OL-gull. Det er helt absurd når du tenker på hva andre får for lignende prestasjoner, sier Olsen engasjert.

- Jeg vil bruke nettverket mitt for å gi dem noe tilbake for de opplevelsene de har gitt oss. Jeg legger meg ikke borti hva de vil bruke pengene på, men forhåpentligvis kan dette forlenge karrierenes deres noe, sier Olsen til BA.

I løpet av én dag, og før selve innsamlingsaksjonen er offentliggjort, har han fått en rekke bedrifter og enkeltpersoner til å bidra. I går kveld var summen allerede kommet opp i 220.000 kroner. Pengene skal uavkortet gå til Lorentzen, Lunde Pedersen og Henriksen. De tre OL-vinnerne skal dele pengene likt mellom seg.

- Det er helt fantastisk. Dette setter vi veldig stor pris. Det betyr veldig mye for oss, sier Lunde Pedersen når han får høre om innsamlingsaksjonen.

KUMMELIGE FORHOLD: Sverre Lunde Pedersen (i midten) har blitt en av verdens beste skøyteløpere under trange kår på Slåtthaug. Nå ønsker sponsoransvarlig i skøytegruppen i Fana IL, Asle Jøssang (t.v.) og initiativtaker Tom Georg Olsen (t.h) å samle inn penger til Sverre Lunde Pedersen, Håvard Lorentzen og Sindre Henriksen videre satsing i verdenstoppen.

Uten hovedsponsor

Han og Håvard Lorentzen tok henholdsvis sølv og gull i sine VM, og var nummer tre og én i verdenscupen sammenlagt. De ekstreme resultatene til tross, mye penger har det ikke blitt ut av det. Lorentzens verdenscupseier sammenlagt ga ham vel 150.000 kroner i prispenger. Lunde Pedersen fikk ingenting, to plasser bak.

- Vi har alltid jobbet under små kår og aldri vært bortskjemte med penger, verken privat eller gjennom forbundet. Men det er heller ikke penger som driver oss. Vi elsker sporten og jobber hardt for å bli best mulig hver eneste dag, sier Lunde Pedersen, som for tiden står uten hovedsponsor.

Før sesongen truet Norges Skøyteforbund med at utøverne måtte betale reiser til v-cup og treningsleirer av egen lomme. Slik ble det ikke, men reiser til nasjonale konkurranser må utøverne betale selv. Forbundet har lite å bidra med, og Fana IL har blant annet betalt en tredjedel av lønnen til sprinttrener Jeremy Wotherspoon.

Utenom premiepengene, som fordrer jevne resultater helt i verdenstoppen, er det stipend fra Bergen kommune og penger fra en næringslivsaksjon fra hjembygden Os som har finansiert Lunde Pedersens satsing.

- Jeg tror jeg dro inn mellom 300.000 og 400.000 i premiepenger totalt i løpet av hele sesongen. Jeg håper jo at markedsverdien min kan stige litt nå, slik at jeg kan få på plass en hovedsponsor, sier han.

Olsen ber de som ønsker å bidra om å ta kontakt med Fana I.L. Til nå har bedrifter og privatpersoner som Miles, Fjordkraft, Sparebanken Vest, Keolis, Tryg, Inventura, Kluge, BKK, Fjord Tours, Amesto, Didrik Munch, Metis toppidrett, Harald Troye, Dag Skansen, Skjoldnes utvikling, Thorstein Selvik og Ivar Hillestad bidratt med midler til aksjonen.

