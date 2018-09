Harsem åpner opp om årsaken til kollapsen

Kathrine Harsem (29) mener sommerens kollaps var en viktig vekker.

KVITFJELL (Nettavisen): Det ble svært dramatisk da den norske langrennsprofilen besvimte etter målgang under Toppidrettsveka i Aure forrige måned.

Harsem ble som følge av kollapsen hentet av luftambulanse og fraktet til St. Olav Hospital i Trondheim. 29-åringen ble skrevet ut av sykehuset dagen etter, men har trengt tid til å bygge seg opp igjen.

Fem uker etter den dramatiske hendelsen er hun tilbake på landslagssamling på Kvitfjell hvor hun møter Nettavisen.

Forklaringen for kollapsen har vært at hun gikk tom for energi under rennet i Toppidrettsvekta, men Harsem avslører nå til Nettavisen at det er en større årsak til at hun gjorde nettopp det.

Sliter med matlysten



29-åringen forteller åpent om at personlige problemer har ført til at hun har slitt med å få i seg nok mat.

- Det er veldig vanlig innen idrett å tenke at det er fordi man skal ned i vekt og alt det der. Jeg er hovedsaklig best i sprint, så for meg er det ingen fordel å spise for lite. For meg så er det sånn at det er ting i livet mitt som er vanskelig. Jeg er veldig åpen og ærlig om det. Jeg har ikke matlyst når jeg har det vanskelig, og jeg har det ofte vanskelig, sier Harsem til Nettavisen.

Mangel på næring for en idrettsutøver som forbrenner voldsomt med energi skulle til slutt vise seg å få konsekvenser. For som hun sier selv, hun "fikk til slutt svi for det".

- Da er det vanskelig å drive med en idrett hvor man er nødt til å spise store mengder mat, forteller 29-åringen.

SLITER MED MATLYSTEN: Kahtrine Harsem forteller åpent om problemene hun har opplevd.

Sykdom i familien er en av tingene hun trekker frem som årsak til at hun har det krevende i hverdagen.

- Jeg gir mye av meg selv til de rundt meg og tar ikke like mye hensyn til meg selv. Jeg er kanskje litt for flink til å passe på at andre har det bra enn meg selv. I tillegg er det andre ting i livet som er krevende. Det er det for alle, men jeg føler at det er nok nå, sier Harsem.

- Litt bra at det skjedde



Kroppen fikk også nok da hun presset seg oppover bakkene på rulleski i Aure for fem uker siden. Selv husker hun lite av det som skjedde. Harsem forteller imidlertid at hun i ettertid har konkludert med at det hele har blitt en positiv vekker for henne.

- Etterpå har jeg tenkt at det var litt bra at det skjedde. De som kjenner meg godt, og kanskje inkludert meg selv, har gått og ventet litt på det skulle skje et eller annet. Jeg har gått og balansert på knivseggen i en stund, sier landslagsutøveren.

Nå har hun allerede tatt grep for å komme seg tilbake igjen.

- Jeg har rett og slett ikke stresset med noen verdens ting en eneste dag nå. Jeg har tatt det helt i mitt tempo. Jeg har gått turer. Jeg har til og med hatt dager hvor jeg ikke har gått tur, men bare vært inne. Jeg har spist meg opp og prøvd å finne retter som gjør at jeg får matlyst. Jeg har vært sammen med gode venner og trent mer og mer, forklarer 29-åringen.

Tar grep



Hun stod over landslagets høydesamling i Livigno i Italia i starten av måneden, men nådde målet om å delta på denne ukens samling på Kvitfjell.

- Her også prøver jeg å gjøre ting i mitt tempo og på min måte sånn at jeg får det beste ut av samlingen. Det var veldig hyggelig å være med gjengen igjen, sier Harsem.

PÅ SAMLING: Kathrine Harsem med trener Ole Morten Iversen under samling på Kvitfjell.

Langrennsløperen som tok sin første pallplassering i verdenscupen med andreplass i sprint i Planica forrige sesong, mener kollapset ikke har vært mer alvorlig enn at hun skal kunne hevde seg også kommende vinter.

- Det var absolutt ingen krise dette. Jeg er fortsatt ikke Kathrine på sitt beste, men det har jeg ikke tenkt å være akkurat nå heller. Jeg er ikke helt meg selv ennå, men jeg er på god vei, sier Harsem.

Iversen ser endring



Ole Morten Iversen, hovedtrener for kvinnelandslaget, forteller i likhet med Harsem at kollapsen var en viktig vekker for den norske landslagsløperen.

- Det som var bra med denne kollapsen er at Kathrine erkjenner at nå nok er nok. Hun har vært på feil side av knivseggen over litt for lang tid, sier Iversen til Nettavisen.

Iversen tror kollapsen var et resultat av for mye trening kombinert med for lite næring.

Landslagstreneren forklarer at han er fornøyd med endringene Harsem nå har gjort og håper at hun fortsetter å være tålmodig.

- Erkjennelsen gjør at hun i større grad klarer å ta de valgene og prioriteringen hun sikkert har fått råd om før. Planen er å være litt forsiktig og bygge seg opp. Jeg tenker at det er viktig for henne å tenke at hun ikke skal gå styggfort før jul, men heller få trent bra før jul og forhåpentligvis gå fort etter jul, sier landslagstreneren.

Verdenscupen i langrenn starter i finske Ruka 24. november.

