Harsem står over Livigno-samling

Kathrine Harsem prioriterer trening i Meråker framfor landslagssamling i Livigno etter at hun besvimte to ganger etter målgang i Toppidrettsveka.

- Kathrine Harsem velger å stå over landslagssamlingen i Livigno til uka. Det er ikke avdekket andre årsaker til kollapsen enn at hun gikk tom for energi, sier landslaglege Christine Holm Moseid i en pressemelding fra Norges Skiforbund lørdag.

Harsem var fullstendig utmattet etter målgang i Aure fredag, og besvimte like etter at hun hadde gått i mål på 24 kilometer klassisk.

Moseid sier at landslagsløperen nå skal bruke tiden hjemme på gradvis opptrening i samarbeid med leger og trenere.

- Kroppen min sa i fra at det ble for mye. Det tar jeg på alvor. Jeg er lei meg for å miste treningssamlingen med laget til av mine favorittsteder, Livigno. Nå tar jeg et steg om gangen hjemme i Meråker og ser fremover til jeg er tilbake i full trening, opplyser Harsem i pressemeldingen.

29-åringen kollapset to ganger etter målgang i Toppidrettsveka, og landslagsløperen ble hentet av luftambulanse og fraktet til St. Olavs Hospital i Trondheim fredag forrige uke.

