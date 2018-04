Hegle Svendsen legger opp: - Gnisten kom ikke tilbake

Skiskytter Emil Hegle Svendsen (32) avslutter karrieren.

SOGNSVANN/GRENSEN (Nettavisen): Det bekrefter 32-åringen på en pressekonferanse mandag formiddag.

Hegle Svendsen møtte mandag formiddag Nettavisen og en rekke andre norske medier på Olympiatoppen ved Sognsvann i Oslo.

- Gnisten kom ikke tilbake

Det har lenge vært usikkert om trønderen kom til å satse videre. Mandag kom altså bekreftelsen på at han gjør som Ole Einar Bjørndalen og Marit Bjørgen.

- Jeg følte jeg trengte å få OL-sesongen litt på avstand før jeg tok en avgjørelse. Fordi erfaringen fra tidligere år har vært at gnisten kommer litt tilbake når jeg får en liten pause. Det har den dessverre ikke gjort i år, og derfor har jeg bestemt meg for at det nå er over, sa en gråtkvalt Hegle Svendsen på mandagens pressekonferanse.

32-åringen sa videre at han gjerne skulle hatt litt av motivasjonen til Ole Einar Bjørndalen.

- Det har jeg ikke. Når alt er over sitter jeg igjen med mye stolthet og glede over det jeg har fått oppleve.

Videre trakk trønderen fram noen av de største øyeblikkene i sin karriere.

- Skal jeg trekke frem noe, nevnte jeg VM i Östersund. Det er en av de største opplevelsene i min karriere. Det tok jo litt av der da jeg tok to OL-gull foran nesa på Ole. Jeg vil også trekke fram OL i Vancouver i 2010 som var utrolig artig med stafett-gull og mitt første individuelle OL-gull. Jeg må også nevne VM i 2013 i Nove Mesto, som kanskje er det beste mesterskapet sånn idrettslig, som jeg har deltatt i.

Imponerende karriere



32-åringen avslutter det som har vært en fantastisk idrettskarriere.

I løpet av karrieren har han tatt 38 verdenscupseire, 12-VM-gull og ikke minst 4 OL-gull av totalt 8 medaljer.

De tre siste medaljene tok han senest i OL i Pyeongchang denne sesongen. Etter en tøff start på lekene i Sør-Korea hevet 32-åringen seg og satt til slutt igjen med sølv i både stafett og mix-stafett, samt en individuell bronse på fellesstarten.

