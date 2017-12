Hetland forsvarer Northug-vrakingen

Landslagstrener Tor Arne Hetland måtte nyttårsaften igjen svare på spørsmål om Petter Northug og hvor lurt det var å holde ham utenfor Tour de Ski-troppen.

Søndag var Northug tilbake i langrennssporet under Strindheim-stafetten. Selv om det er umulig å vite hvor godt det er at han slo kombinertutøveren Magnus Moan i en stafett, så var det i hvert fall nok til at det handlet om Northug i pressesonen etter 2. etappe av Tour de Ski i Lenzerheide.

Der underpresterte en rekke av de norske, og da kom selvsagt spørsmålet om Northug skulle ha vært i Tour-troppen opp på ny.

Hetland var ikke overrasket over det, og han var også forberedt.

– Hvis vi skulle ha stilnet mediene og den biten, hadde det vært et enkelt valg å skyve en annen utøver ut i kulden. Men vi velger å ha fokus på det sportslige, og vi mener at for Petter sin del så er det viktig med en god treningsperiode hjemme før han begynner å gå skirenn på nyåret. Det er den beste veien til OL og en eventuell god OL-form.

GIKK RENN I NORGE: Petter Northug stilte til start i Granåsen i Strindheimstafetten søndag.

Greit

Hetland sier at ikke angrer på laguttaket til touren.

– Jeg angrer ikke. Jeg tok ut et lag for ti dager siden, og guttene har fått beskjed om de ikke er friske eller ikke føler seg i slag til å ta i, så skal de si fra. Da får vi vurdere om de skulle ha gått. Det laget som er tatt ut er tatt ut av flere som har sittet og diskutert sammen. Laget er sånn som det er.

– Ser det annerledes ut i dine øyne nå enn for ti dager siden?

– Nei, egentlig ikke. Jeg hadde tenkt at både Finn (Hågen Krogh) og Sjur (Røthe) skulle være lenger oppe i dag, men i går viste Finn det han skulle vise og han kommer til å ha selvtillit i skøyting framover. Det er viktig.

– Hva med kritikken som kommer om at dere burde ha tatt ut Petter Northug nå som resultatene til nå har vært middels hittil i touren sett med norske øyne?

– Vi er flere som har sittet sammen og diskutert og tatt ut det laget som vi mente kom til å gjøre det best her. Blant annet har vi funnet ut av Simen Hegstad Krüger ikke skulle være her og heller være hjemme å forberede seg hjemme til det som kommer senere. Det er et par sånne avgjørelser som vi gjør underveis når vi diskuterer i trenerkollegiet. Så tar vi ut et lag, og da spiller vi på de hestene vi har. Og vi har tross alt tatt ut de aller, aller beste som vi hadde for ti dager siden.

Diskuterer

Landslagstreneren har jevnlig kontakt med Northugs trener Stig Rune Kveen og Vidar Undebakke i Team Northug. Hetland sier også at han prater med Petter Northug selv.

– Det er ofte slik at du prøver å konsentrere deg mest om de utøverne som er med på verdenscuprundene, og så prøver man å ha litt kontroll på dem som er hjemme også. Jeg og Petter kommuniserer rett som det, det er ikke slik at vi ikke prater sammen. Når jeg ringer så pleier han å ta telefonen.

Hetland sier at han selvsagt vet at teamet Petter Northug skaper blest.

– Men vi velger å ha fokus på de utøverne som er her og forsøker så godt vi kan å svare på de spørsmålene som dukker opp. Vi forsøker å være åpne og ærlige.

– Petter sier han trenger Tour de Ski for å være i form i OL. Dere mener han har best av ikke å gå Tour de Ski?

– Det er slik i alle idretter at man må igjennom kvalifikasjonsrunder for å dokumentere form. Det håper vi at Petter skal vise i tiden som kommer, sa Hetland med tanke på OL-uttaket som kommer i slutten av januar.

