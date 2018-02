Hevder FIS vil endre lagsprinten: - De er på villspor

Ifølge den svenske avisen Expressen vurderer FIS å legge ned sprintstafetten slik vi kjenner den i dag som mesterskapsøvelse. Det skaper reaksjoner.

Expressen hevder at det internasjonale skiforbundet (FIS) i fremtiden vurderer å legge ned halvparten av alle distanser som om kort tid skal gjennomføres i OL.

Under Tour de Ski kom det frem at FIS allerede pønsker på endringer i både skiathlon og klassisk sprint, og nå kommer det frem at også lagsprinten kan være på hell.

FIS' generalsekretær Sarah Lewis bekrefter at det kan bli endringer på lagsprinten slik den utøves i dag.

- Eksperter på langrenn skal fortsette å utvikle sporten, og det er en mulighet for at sprintstafetten blir som den er, eller om det blir en miks-event som i alpint og skiskyting. Det er en diskusjon vi er åpne for, sier hun til avisen.

En miks-stafett vil altså innebære én mannlig og én kvinnelig utøver på samme lag, noe som automatisk vil medføre én færre medaljeøvelse i et mesterskap.

- På villspor

I Sverige har dette allerede skapt reaksjoner. Talentfulle Oskar Svensson sier til Expressen at han er åpen for små endringer, som for eksempel å gjøre sprintstafetten kortere eller droppe semifinalene, men mener FIS må passe på å ikke gape over for mye med en gang.

- Jeg tror de er på villspor om de skal endre ting hele tiden. Det samme med skiathlon. En gang må disse øvelsene få sette seg. Jeg tror det er først nå folk begynner å sette pris på skiathlon, nå som det begynner bli tradisjon. Det er feil å bare fjerne øvelser, sier han til avisen.

Svenske Hanna Falk er også negativ. Hun mener FIS med forslaget om miks-stafett vil gjøre mangfoldet av utøvere dårligere.

- Det er vel det FIS vil, at de aller beste skal gå alt, at så få utøvere som mulig er med, sier Falk.

Det internasjonale skiforbundet har vært i hardt vær også tidligere denne vinteren på bakgrunn av forslag om å endre langrennssporten med drastiske grep. De vurderer blant annet å fjerne klassisk sprint, slik at alle sprinter blir i fristil – gjerne med innlagte elementer av skicross, for eksempel hopp.

De norske sprintstjernene Maiken Caspersen Falla (27) og Johannes Høsflot Klæbo (21) vant begge sprintkula forrige sesong og var skeptiske da de ble bedt om å kommentere saken.

- Kan like gjerne kle oss ut

- Da kan vi like gjerne kle oss ut, og det er jeg ikke så interessert i. Vi må ta være på sjela i langrenn, og jeg føler ikke at hopping er «oss». Det er andre som driver med hopp, både alpint, kombinert og hopp. Vi pleier å holde beina godt plassert på bakken når vi konkurrerer. Det blir et steg ut av det klassiske langrennet, sa Falla til Nettavisen.

Sprintkometen Klæbo bruker på sin side ikke mye energi på de mulige endringene riktig ennå.

- Enn så lenge må vi ha fokus på det som skjer denne vinteren og de øvelsene vi skal gå nå, så får eventuelt endringer skje. Om det blir endringer er det ikke noe annet å gjøre enn å prøve å tilpasse oss det og gjøre så godt vi kan. Uansett hvordan det blir tror jeg det kommer til å gå bra, sa Klæbo til Nettavisen.

Ifølge Expressen vil FIS ta en avgjørelse i sakene på kongressen i mai.

Hvis noen av forslagene blir vedtatt, er det trolig først aktuelt å innføre endringene i VM i Seefeld i 2019.

