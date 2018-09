Ida Eide (30) - søsteren til Mari Eide og en nær venninne av Therese Johaug - døde under mosjonsløp

Det bekrefter familien til NTB.

En tidligere idrettsutøver på høyt nasjonalt plan falt om under mosjonsløpet Norgesløpet lørdag, skrev Oppland Arbeiderblad mandag.

Det er nå bekreftet at den omkomne personen er tidligere langrennsutøver Ida Eide (30), søsteren til landslagsløperen Mari Eide og en nær venninne av skiprofilene Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg.

«Det er med dyp sorg vi bekrefter at Ida Eide døde på Ullevål sykehus i går som følge av at hun fikk hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim lørdag. Familien er svært takknemlig for all den støtten vi har fått i denne uvirkelige situasjonen og ber om forståelse for at vi ønsker å bruke tiden fremover sammen med våre nærmeste. Med hilsen familien og samboer».

Eide skal ifølge avisen ha blitt funnet livløs av forbipasserende et stykke utenfor løypa på Jessheim i Ullensaker. Hun ble fløyet til Ullevål sykehus i luftambulanse, hvor hun ble meldt død søndag.

Arrangementsleder for Norgesløpet, Nils Kr. Wiig, sa til Oppland Arbeiderblad at ingen av deres mannskaper eller løypevakter registrerte hendelsen, og at de ikke fikk melding fra deltakere om noe unormalt. Det var politiet som skal ha varslet arrangøren om det som hadde skjedd.

Eide er altså et kjent fjes innad i langrennsmiljøet og har vært aktiv for Øystre Slidre Idrettslag i mange sesonger. I perioden 2009 til 2014 gikk Eide flere nasjonale og internasjonale renn på seniornivå. Hun har også en bronsemedalje fra i sprint fra junior-NM.

I tillegg til å gå på ski, spilte Eide også fotball i ungdommen, ifølge Oppland Arbeiderblad.

Lillesøsteren Mari Eide er i dag på elitelandslaget i langrenn og var blant annet i den norske troppen under OL i Pyeongchang tidligere i år.

Johaug-venninne

Søsteren har reist hjem fra langrennskvinnenes treningssamling i Livigno etter beskjeden om søsterens bortgang.

Ida Eide skal også være en nær venninne med flere norske langrennsprofiler og har ofte vært avbildet sammen med folk som Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg i sosiale medier.

Eide var blant annet til stede under Johaug-høringen på Ullevaal stadion i januar 2017, i etterkant av at stjernen hadde testet positivt på det forbudte stoffet clostebol, som hun skal ha fått i seg via en leppekrem.

Eide satt da på første rad sammen med Johaugs kjæreste Nils Jakob Hoff, manager Jørn Ernst og tidligere lagkompis Inger Liv Bjerkrheim Nilsen.

Johaug og Eide er tidligere kollegaer på juniorlandslaget.

Langrennsmiljøet er rammet av et tragisk dødsfall for andre gang i løpet av kort tid. 29. juli omkom Vibeke Skofterud i en vannskuterulykke utenfor Arendal.

Ida Eide var samboer med standupkomiker Nils Ingar Aadne. Her ankommer de Idrettsgallaen 2017 i Hamar OL-amfi.

Samboer med komiker



Ida Eide var eldst av i alt tre søstre, som alle har vært svært aktive i idrett i alle år. Mari (28) og Hilde (22) er fortsatt aktive, skriver Oppland Arbeiderblad.

Faren, Bjørn Eide, har deltatt i samtlige løp i Fjellmaraton, først 20 helmaraton, deretter 19 halvmaraton.

Ida Eide var bosatt på Fornebu, var ansatt i Aker BP og samboer med Nils Ingar Aadne (35), bedre kjent som artisten Nilsi. Han medvirker for tida i forestillingen «Den spanske Flue», som hadde premiere på Oslo Nye Teater torsdag 30. august. Han er også en svært ivrig skiløper.

