Ingen Northug på fredagens startliste

Petter Northug står ikke oppført på startlisten til fredagens 15 kilometer klassisk på Beitostølen.

Det har vært høyst usikkert om Petter Northug kommer til start under sesongåpningen på Beitostølen denne helgen.

Torsdag kveld kom startlistene for fredagens 15 kilometer klassisk, og der står ikke Petter Northug blant de 166 startende løperne.

Tidligere torsdag bekreftet trener Stig Rune Kveen at Northug er småsyk og usikker til åpningen.

- Han fikk en føling på tett nese tirsdags kveld. Han var ikke frisk nok til å bli med oss ned til Beitostølen onsdag. Vi ville ikke gå ut med det i går før han hadde fått et legebesøk. Men dette er status nå. Det er ikke noe alvorlig. Han er tett i bihulene, sa Kveen til Nettavisen torsdag.

Den norske skistjernen hadde planlagt å stille til start i to av de tre rennene på Beitostølen, men Kveen er usikker på om Northug kommer til å starte.

- Det spøker. Vi krysser fingrene, men det skal litt til at han står her. Vi tar ting litt dag for dag, fortalte Northugs trener.

Martin Johnsrud Sundby går sist ut bak Sjur Røthe og Didrik Tønseth.

