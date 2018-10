Iversen vet fortsatt ikke hvem som tar over Bjørgens ankerrolle

Landslagstrener Ole Morten Iversen (59) og det norske laget har fått et stort dilemma.

KVITFJELL (Nettavisen): Det var noe av det første han tenkte på da han tok over jobben som hovedtrener for det norske kvinnelandslaget i langrenn, men flere måneder senere har hverken Iversen eller utøverne noe svar på hvem som tar over Marit Bjørgens ankerrolle på stafettlaget.

I en årrekke har Bjørgen vært tryggheten selv på sisteetappen for Norge i både VM- og OL-sammenheng, noe hun fikk bevise en siste gang da hun sikret norsk OL-gull på stafetten i Pyeongchang tidligere i år ved å slå svenske Stina Nilsson i spurten på oppløpet.

Til vinteren må imidlertid Norge klare seg uten den store stjernen når VM-stafetten i Seefeld i Østerrike står for tur.

Johaug: - Det er vanskelig



Spørsmålet er nå hvem som bør erstatte Bjørgen.

Foreløpig virker ingen på laget å ha noe godt svar.

- Herregud, det er vanskelig, sier Therese Johaug til Nettavisen om valget landslagsledelsen står overfor.

Johaug som er Norges største favoritt i de individuelle distanserennene er tidlig med å avskrive seg selv som Norges ankerkvinne.

- Jeg føler at vi har veldig mange kandidater på det laget her som er god på en fem kilometer og god på en sprint. Jeg tror ikke jeg skal ta den i hvert fall. De andre jentene får krangle om den, forteller Johaug.

AVSKRIVER SEG SELV: Therese Johaug har ingen planer om å gå sisteetappen for Norge på stafett.

Hun trekker frem flere av sine lagvenninner som hun mener har kvaliteter som er viktige på en ankeretappe.

- Vi har Maiken (Caspersen Falla) som er god i en spurt og som går fort på fem kilometer. Vi har Ragnhild (Haga), Ingvild (Flugstad Østberg), Heidi (Weng) og mange som kan gå fort på en fem kilometer og som kan være med på en spurt inn til mål. Det er vanskelig. Jeg er glad jeg ikke skal ta ut laget, forklarer Johaug.

Iversen: - Overrasket over at flere ikke vil



Han som derimot får hovedansvaret for å ta ut laget, Ole Morten Iversen, er fortsatt ikke sikker på hvem som skal ta over rollen til Bjørgen.

Nettavisen tok opp temaet om ankerrollen allerede da landslaget var på samling på Sognefjellet tidligere i år, men da hadde ikke Iversen noe godt svar å gi. Noen måneder senere er han fortsatt i tvil.

- Jeg har tenkt litt mer på det, men jeg har ikke kommet noe lenger med det. Vi jobber med saken, sier Iversen til Nettavisen.



Landslagstreneren er klar på at det er en vanskelig, men en spennende jobb å finne Norges nye ankerkvinne.



- Det er noe med stafettene. Jeg husker fra da jeg var i Sverige også, så var det noe av det første vi tenkte på dette med stafettlag og komponeringer av det. Det ligger og surrer i bakhodet til oss trenere uansett, uten at det er noe tema eller noe vi snakker om, forteller Iversen.

MÅ VELGE: Geir Endre Rogn (t.v.) og hovedtrener Ole Morten Iversen må finne en ny norsk ankerkvinne til VM-stafetten kommende vinter.

Norges nye trener avslører at han foreløpig ikke har tatt problemstillingen opp med utøverne.

- Men det må vi snart begynne å gjøre. Noen må bli utfordret på å gå. Jeg har skjønt utenfra at det har vært litt uvillighet til å ta den sisteetappen, sier Iversen.



Landslagstreneren avslører at han har fått vite at det var få som ville gå sisteetappen i OL sist vinter.

- Det var ingen som meldte seg i fjor heller, men Marit tok den fordi ingen andre ville. På en måte så skjønner jeg det, hvis det går på respekt for Stina Nilsson, men samtidig så er det så mange gode langrennsløpere på det norske laget som også har egenskaper til å vinne spurter. Jeg er overrasket over at flere ikke vil, forklarer Iversen.

Han forteller at de trolig vil bruke verdenscuprennet i stafett på Beitostølen i desember som en mulig test og er klar på hvilke kvaliteter han ser etter når de skal velge utøver.

- Det er en som er trygg og god i spurt på en sisteetappe. Det kan gjerne være en som rykker ifra før også, men plan B er uansett å vinne spurten. På stafett er det sjeldent det går helt som man vil. Jeg er trygg på at det er flere på det laget her som har egenskaper til å være dyktige i avslutningen, men de har kanskje ikke troen på det selv. Jobben vår nå er å få det til å skjønne at de er gode på dette likevel, forteller landslagstreneren.

Weng vil ikke

Blant dem som har litt av de kvalitetene Iversen etterlyser, finner vi Heidi Weng. Hun er derimot tydelig på at hun i utgangspunktet ikke ønsker å gå en fjerdeetappe.

- Jeg føler meg som en klassisk løper rett og slett. Jeg trives best med diagonalgang. Sånn har det alltid vært siden jeg var liten. Det er noe jeg føler at jeg behersker best, men må man, så man, hvis man ikke får noe annet valg. Jeg har ikke tenkt noe på det og orker ikke å tenke på det før den dagen kommer. Det ligger ganske langt bak i tankene, sier Weng til Nettavisen.

OL-GULL Heidi Weng (nr. to f.v.), Ingvild Flugstad Østberg (t.h.) og Ragnhild Haga (t.v.) gratulerer Marit Bjørgen med OL-gull tidligere i år.

Lagvenninnene Ragnhild Haga og Ingvild Flugstad Østberg er derimot mer åpne for å ta over rollen.

- Det er klart at vi har flere gode kandidater i det norske laget. Det er det som er styrken vår, at det er flere som kan kjempe om en sånn type etappe. Selv har jeg lyst til å kjempe om den, men jeg er også veldig fornøyd om jeg er en del av laget. Å være en av de fire på det norske laget er stort uansett, sier Hage til Nettavisen.

Flugstad Østberg er noe mer usikker. Hun har nervene fra å gå førsteetappen i OL friskt i minne.

- Jeg skulle gjerne sagt ja på det, men så vet jeg ikke...jeg synes det var helt ufattelig nervepirrende å gå førsteetappe, sier Østberg til Nettavisen.

- Jeg synes det var...de nervene var helt, jeg holdt på å si for jævlig, når man står der på oppvarmingen og alt. Jeg kan bare tenke om det er verre eller like ille når man skal ut på en sisteetappe. Det tør jeg nesten ikke tenke på engang. Derfor er det et veldig godt spørsmål. Man må klare det både fysisk og psykisk, forteller Østberg.



Foreløpig er hun i likhet med Haga først og fremst opptatt av i det hele tatt komme seg med på det norske stafettlaget.

Det er også Maiken Caspersen Falla som var med på gullaget fra VM i Lahti i 2017. Falla som har herjet i sprint i en årrekke er usikker på om en sisteetappe kunne ha passet henne.

- Jeg kan gjerne ta sisteetappe på teamsprint, det har jeg gjort i mange år. Så får man se om man kan utvikle det til å gå bra på en femkilometer også, men ofte har sisteetappen vært sånn at man går alene. Jeg vet ikke om det er en spurter, en som går alene eller en som går i par som skal gå. Vi får se litt hvordan det blir. Jeg tror den som er i best form og som har mest selvtillit skal få lov til å få den etappen, sier Falla til Nettavisen.

Svaret må man foreløpig vente på, men første indikasjon kan man altså få når det er verdenscup stafett på Beitostølen andre helgen i desember.









