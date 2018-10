Jacobsen vil slå tilbake etter OL-nedturen: Har aldri testet bedre

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (31) så for seg å avslutte karrieren med OL-suksess i Sør-Korea, men slik gikk det ikke.

VAL SENALES (Nettavisen): - Det er sannsynligvis derfor jeg sitter her i dag og fortsatt satser, sier Jacobsen.

31-åringen fra Oslo møter Nettavisen på hotellet der det norske langrennslandslaget holder til under høydesamlingen i Val Senales i Nord-Italia.

Jacobsen var lenge i tenkeboksen tidligere i år om hun i det hele tatt skulle fortsette å satse videre, men hun føler fortsatt at hun har mer å gi.

Trolig mye fordi forrige sesong ikke ble som hun ønsket.

Det har gått ni måneder siden OL i Pyeongchang, men fortsatt vandrer tankene tilbake til lekene som på mange måter endte med fortvilelse for den norske langrennsløperen.

Sykdom like før OL satte en stopper på den positive formutviklingen hun viste i ukene før lekene og Jacobsen fikk dermed ikke stille til start i et eneste individuelt renn.

- Jeg var så veldig nære å ha den perfekte avslutningen fordi jeg var i veldig bra form i inngangen til OL. I NM så var jeg i formstigning, men jeg var fortsatt ikke helt der jeg visste jeg kunne være i OL. Alt så egentlig veldig bra ut og så får jeg influensa. Da sier det seg selv at da mister man litt, forklarer Jacobsen.

FORTVILET: Astrid Uhrenholdt Jacobsen var fortvilet over egen prestasjon, men gledet seg over å ta OL-gull i stafett med lagvenninnene.

- Jeg kommer sikkert til å tenke på det resten av livet



Hun kunne likevel reise hjem med ett OL-gull etter at hun var med på det norske stafettlaget som vant foran Sverige og Russland. Men Jacobsen har blandede følelser om stafetten. Selv fikk hun det nemlig blytungt på 2. etappen og var nær med å ødelegge Norges sjanser. Hun og Norge ble imidlertid reddet av Ragnhild Haga og Marit Bjørgen som gikk fantastisk.

- Jeg har en svart dag og jeg kommer sikkert til å tenke på det resten av livet. Det var morsomt å vinne med jentene, men det var samtidig grusomt å være i en sånn situasjon hvor man føler at man ødelegger, forteller Jacobsen.

31-åringen tror det er litt tilfeldig at det gikk som det gikk.

- Det tror jeg aldri kommer til å skje igjen, det klarer man ikke få til to ganger, å ha den mest ræva dagen akkurat den dagen. Jeg tror jeg lærte mye av det, og det er ikke sånn at jeg frykter at det skal skje igjen, sier Oslo-jenta.

- Blir ofte fremstilt som den som er minst motivert



Uten frykt går hun løs på en ny vintersesong som kun er noen få uker unna med sesongåpning på Beitostølen i midten av november.

Det var riktignok ingen selvfølge da hun i vår måtte ta et valg om videre satsing.

Jacobsen som studerer medisin på Universitetet i Oslo har alltid vært åpen om at det til tider har vært utfordrende å kombinere langrenn på toppnivå med medisinstudiene. Etter noen runder med seg selv, universitetet og landslagsledelsen valgte Heming-løperen å gå løs på en ny sesong.

31-åringen legger ikke skjul på at studier på heltid både er fristende og spennende. At hun derfor velger å satse videre på langrenn gir henne en klar indikasjon på at motivasjonen er stor nok til å gå løs på en ny sesong i skisporet.

- Det gjør at jeg må være veldig motivert for å gå på ski for at jeg skal fortsette å gå den veien, forklarer Jacobsen.

- Hadde jeg ikke hatt noe annet å gå til så hadde jeg ikke fått testet det på samme måten. Men det er ofte jeg som blir fremstilt som den som er minst motivert av en eller annen merkelig grunn. Det er bare fordi at jeg er ærlig på at jeg er kritisk til meg selv når det kommer til om jeg er motivert nok, forklarer Jacobsen.

HØYDETRENING: Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Therese Johaug under høydetrening på isbreen i italienske Val Senales.

Har stått over samlinger



Den norske langrennsprofilen fortsetter å kombinere toppidrettslivet med studier, men landslagsledelsen har lagt til rette for at det skal la seg gjennomføre på best mulig måte.

Når Nettavisen møter Jacobsen i Italia er hun på sin første ordentlige treningssamling med lagvenninnene på lang tid.

- Jeg har i mye større grad gjort akkurat det som passer meg i år, sier Jacobsen.

For mens det norske landslaget har vært på samlinger på blant annet Sognefjellet, Kvitfjell og Livigno, har Heming-jenta hatt permisjon fra laget i store deler av det siste halvåret. I stedet har hun lagt opp sin egen hverdag ved siden av studiene.

- Jeg merker at det har vært veldig bra for meg, at det er de to tingene jeg har måttet ta hensyn til og ikke har måttet puttet inn den tredje faktoren som er samlinger og hva vi skal gjøre på samlinger, forteller 31-åringen.

Hun føler at hun nå sitter igjen med mer overskudd enn hva som kanskje har vært tilfelle før.

- Tidligere har jeg nok presset sitronen ganske hardt for å klare å være med på samling med den konsekvensen av at jeg må ta igjen en del når jeg kommer hjem. Nå har jeg kunnet styre det mer selv over tid og det har nok vært veldig lurt for overskuddets del.

- Man kan si at det alltid er best å trene med laget på samling fordi det er da man ser nivået, men jeg tror dette har vært en bra løsning for meg nå, forklarer Jacobsen.

POSITIV SESONGOPPKJØRING: Astrid Uhrenholdt Jacobsen har hatt en positiv sesongoppkjøring. Her i aksjon under Toppidrettsveka i sommer.

Har aldri testet bedre

Konsekvensen av hennes eget opplegg virker i hvert fall å være positiv skal man tolke testene Heming-jenta har vært gjennom denne sommeren.

Resultatene har aldri vært bedre.

- Jeg har nok gjennom sommeren og høsten vært på et høyere nivå enn jeg har vært før. Det store spørsmålet er om jeg har tatt ut mer tidligere eller om det er fordi jeg har hevet meg.

- Jeg føler at jeg må vente litt ut i sesongen før jeg faktisk får svar på det, sier 31-åringen.

Om drøye tre uker får hun første indikasjon på hvordan hun ligger an når det er klart for sesongåpning på Beitostølen. Det er likevel VM i Seefeld som er vinterens store høydepunkt og hvor Jacobsen drømmer om å avslutte karrieren på topp.

For hun er klar på at karrieren kan være over etter denne vinteren med suksess i VM.

- Ja, det kan fort være det. Jeg begynner å ha holdt på lenge nok, men jeg har ikke gått ut på dato på noe vis, sier Jacobsen som mener at hun har forutsetninger for å lykkes.

- Jeg er på en måte i min beste alder, i hvert fall veldig mange har prestert veldig bra etter at de har fylt 30, forteller Heming-jenta.

Uansett hvordan det går i Seefeld kan Jacobsen se tilbake på en suksessfull karriere. Ni medaljer har det blitt til nå i VM-sammenheng, derav tre gullmedaljer. I februar får vi svaret på om premieskapet må utvides ytterligere.

Mest sett siste uken