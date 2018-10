Jansrud mener Klopp må løse Salah-koden

Liverpool-supporter Kjetil Jansrud har en klar oppfordring til Jürgen Klopp etter at Mohamed Salah har slitt med å følge opp den eventyrlige fjorårssesongen.

FORNEBU (Nettavisen): Jansrud, som er mest kjent som en av verdens beste alpinister, har aldri lagt skjul på sitt kjærlighetsforhold til Liverpool.

33-åringen følger klubben fra Merseyside svært tett, og pratet velvillig om klubbsituasjonen under lanseringen av VM-genseren på Fornebu denne uken.

Han så Mohamed Salah herje i Premier League forrige sesong. Denne sesongen har egypteren slitt med å få det til å stemme skikkelig. Nå vil Jansrud at Klopp tar grep.

- Jeg stiller meg forundrende til at Klopp ikke skjønner at han har et bedre utgangspunkt, men han klarer ikke å sette den angrepsrekken sin i det systemet de skal og få dem til å jobbe sammen som de skal. Alle vil bare snu seg rettvendt, så jeg hadde brukt denne landslagspausen til å tenke meg godt om, sier han til Nettavisen.

3 MÅL: Mohamed Salah har «kun» notert seg for tre fulltreffere i ligaen denne sesongen.

Forrige sesong kunne Jansrud fryde seg over at Mohamed Salah dunket inn mål nærmest på bestilling. 26-åringen stoppet ikke før han hadde 32 mål i Premier League, mens det denne sesongen har vært mer stang ut for angrepsspilleren.

En blanding av en liten formsvikt, samt at forsvarsspillere har blitt mer obs på Salahs styrker, gjør at egypteren «kun» har tre mål på de åtte første kampene.

«Fab three»

Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino herjet med backrekke etter backrekke forrige sesong, mye som følge av trioens kontringsstyrke.

Les også: Jansrud misfornøyd med FIS' implementering av parallellslalåm

Denne sesongen har spesielt Salah slitt med å få det til å stemme skikkelig. Jansrud påpeker at egypteren denne sesongen blir enda bedre pakket inn av motstanderes forsvarsspillere.

- Han har sett fryktelig tam ut. Det er vanskelig å vite hvorfor, men jeg tror ikke det er mangel på lyst. Jeg er imidlertid ikke bekymret, for når du har en spiller som gjorde den fjorårssesongen, blir han markert ut, sier alpinisten.

Han legger til at Salahs problem i realiteten er Klopp sitt problem, og etterlyser at den tyske manageren finner en løsning som gjør at Salah blir satt i et system hvor han får de rommene han trenger.

- Å ha en fremre treer som bare løper på løpeballer hvor forsvaret faller av, gjør at det bare stopper opp. Forrige sesong følte jeg at backene var mer involvert i spillet for, men når Liverpool nå har ballen vrir de seg bare rettvendt og går på løp.

Nummer tre

Til tross for at Salah kun glimtvis har vist prov på hva han kan denne sesongen, har Jansrud hatt nok å juble for i sesonginnledningen.

Liverpool er fortsatt ubeseiret i Premier League, og ligger på tredjeplass med 20 poeng.

Les også: Iversen vet fortsatt ikke hvem som tar over Bjørgens ankerrolle

Og mens Salah i disse dager spiller kvalifisering til Afrikamesterskapet, forbereder Jansrud seg på en ny alpinsesong.

I februar kommer VM i svenske Åre, men veteranen er klar på at det er mer enn VM som teller denne sesongen.

- Selvfølgelig er VM viktig, men samtidig er det viktig at vi er med og vinner verdenscuprenn, forteller han.

Mest sett siste uken