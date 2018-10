Jansrud misfornøyd med FIS' implementering av parallellslalåm

Alpindisiplinen parallellslalåm øker stadig i omfang. Kjetil Jansrud mener Det internasjonale skiforbundet (FIS) har en vei å gå i utbredelsen av grenen.

FORNEBU (Nettavisen): De mannlige alpinistene skal gjennom tre parallelløvelser i løpet av verdenscupsesongen som kommer.

Disiplinen avholdes i ulike storbyer for å trekke publikum tettere på sporten og gi den et mer actionfylt preg når to og to utøvere kjører mot hverandre etter utslagsformatet.

Kjetil Jansrud mener disiplinen i seg selv er god og synes det er bra at flytter sporten til der publikum er.

Han mener imidlertid at forbundet har en stor jobb å gjøre når det kommer til å ta hensyn til hvordan de skal sørge for å balansere ut verdenscupen totalt. Slik det er nå, kan for eksempel en slalåmkjører i ytterste konsekvens tape slalåmcupen på ett parallellrenn.

Jansrud, som selv er fartskjører, sier FIS må finne ut av hvordan de skal løse parallellslalåmøvelsene best mulig.

- Det er på en måte et litt diskriminerende system som de ikke har klart å løse på en god måte, sier han til Nettavisen under lanseringen av den nye VM-genseren.

Han forklarer at han har flere spørsmål rundt implementeringen av disiplinen i verdenscupen.

- Skal dette være en egen cup? Skal det telle i verdenscupen? Man plukker bare slalåmløpere på verdenscuplisten i tillegg til noen fra totalcupen, men skal dette være en øvelse som bare er 5-6 slalåmrenn ekstra, eller skal dette være noe som også en super G- eller en utforkjører kan være med på?

Får støtte

Han får støtte av Ragnhild Mowinckel. Hun er i utgangspunktet positiv til øvelsen, men kommer ikke til å legge mye energi i den før FIS har tatt ytterligere grep.

- Det er en ekstremt publikumsvennlig disiplin for sporten vår, men til gjengjeld synes jeg det skal være en egen gren, sier hun og påpeker at FIS må sørge for en egen cup for å gjøre det mest mulig rettferdig med tanke på verdenscupsammendraget.

- Skal de gå inn for at dette skal bli en del av den nye alpinsporten, må de innføre det (egen cup). Fram til da kan det ikke bare være en halvveisgreie.

FØLGE OPP: Ragnhild Mowinckel hadde en fantastisk fjorårssesong med to OL-medaljer.

Mowinckel hadde en eventyrlig fjorårssesong. Hun fikk sitt store gjennombrudd under OL i PyeongChang da hun tok sølv i både utfor og storslalåm.

De oppsiktsvekkende prestasjonene i Sør-Korea ble fulgt opp med verdenscupseier i Ofterschwang i Tyskland.

Nå tar hun fatt på den vanskelige oppfølgersesongen. Hun har imidlertid aldri vært inne på tanken å endre på noe før den kommende sesongen.

- Jeg vet at det som har tatt meg hit er den riktige veien å gå. Derfor kommer jeg ikke til å begynne på noe nytt. Man har en litt annen selvtillit med tanke på at det programmet man kjører faktisk fungerer.

FIS-møte

FIS' tekniske komité møttes forrige uke i Zürich. Der kom de blant annet frem til at det begynner å haste med å implementere parallelldisiplinen i verdenscupen ettersom den tidligere i vår ble godkjent som gren i VM i 2021.

Jansrud mener blant annet at matchup'en i disiplinen er kritikkverdig, og etterlyser at FIS bør være mer opptatt av hva som blir rettferdig for de ulike alpinistene.

- Det er mange slike ting som ligger bak som er ekstremt dårlig løst, forteller han og legger til at FIS har «hoppet bukk over ganske mange verdifulle spørsmål for utøverne».

- Som konkurranseform er den morsom å kjøre, og på en måte interessant for både publikum og utøverne, men det stopper der.

Han illustrerer ved å nevne at parallellslalåm i München og utfor i Kitzbühel er som to ulike idretter.

- Det er lett å sitte der oppe og tenke sponsorer og TV-tid, og undergrave det som kanskje er bra med alpint.

9. desember kommer første parallellslalåm den kommende sesongen. Da skal Mowinckel og resten av kvinnene i aksjon i St. Moritz.

Deretter venter parlalellstorslalåm for gutta i Alta Badia uken etter, mens både herrene og kvinnene kjører parallellslalåm i Holmenkollen 1. nyttårsdag.

Deretter venter samme øvelse i Stockholm i februar.

Mest sett siste uken