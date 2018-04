Johannes Høsflot Klæbo har fått seg kjæreste

Har feriert sammen med den nye flammen i Karibien.

I et innlegg i sin populære videoblogg på YouTube forteller skistjernen Johannes Høsflot Klæbo at han har funnet lykken sammen med Pernille Døsvik fra Trondheim.

Videobloggen viser klipp fra parets ferie sammen på den karibiske øya Curacao, og Klæbo legger ikke skjul på at han koser seg sammen med sin nye kjæreste.

- Hun er en jeg har kjent en stund og nå har vi blitt kjærester. Hun er en rå dame som jeg har blitt glad i, og nå dro vi altså på tur for første gang. Tenk det, da, sier 21-åringen i videoen.

Det var VG som først omtalte saken.

De to var tolv dager på ferie i Curacao, som ligger like nord for Venezuela. Der har paret både snorklet og dratt på utflukter, i tillegg til at de også har trent.

Begge de to har delt bilder fra ferien i Curacao på bildedelingstjenesten Instagram:

A post shared by Pernille Døsvik (@pernilledosvik) on Apr 16, 2018 at 7:25am PDT

🍒⛵️🐚🐬 Et innlegg delt av Pernille Døsvik (@pernilledosvik) April 21, 2018 kl. 6:22 PDT

Mest sett siste uken