Johannes Thingnes Bø har gjort seg opp en klar mening om navnebroren

Johannes Thingnes Bø møtte Johannes Høsflot Klæbo for første gang under OL i Pyeongchang.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Johannes Thingnes Bø (24) har nettopp gått inn til seier på herrenes stafett og sitter tilfreds ved siden av sine lagkamerater i Holmenkollen. Uka på hjemmebane har bydd på en 2.-plass på torsdagens sprint, en 3.-plass på jaktstarten og selvfølgelig 1.-plassen på stafetten.

En snau time i forveien har en ung trønder tatt en skikkelig «storeslem» med å vinne både U23-verdenscupen, sprintverdenscupen og verdenscupen sammenlagt i langrenn. Johannes Høsflot Klæbo (21) gjorde det navnebroren Johannes Thingnes Bø også drømmer om, å vinne verdenscupen sammenlagt.

Klæbo sikret seieren i sammendraget da hans nærmeste motstander, Dario Cologna, ikke vant rennet, og i tillegg til at han selv ikke havnet utenfor topp 30 i Falun.

Thingnes Bø har fortsatt en mulighet til å realisere drømmen, men da må Martin Fourcade svikte fullstendig under de tre gjenstående rennene, som gås i Russland kommende uke.

FEIRET: Johannes Høsflot Klæbo smilte fra øre til øre da han mottok pokalen som bekrefter at han er verdens beste skiløper, over en hel sesong. Den lille glasspokalen er for å ha vunnet sprintverdenscupen, den store er å ha vunnet for verdenscupen sammenlagt. Johannes Thingnes Bø drømmer om å kunne få et liknende trofé på premiehylla om en uke, eller ved neste sesong.

- Det er ikke umulig

For øyeblikket leder franskmannen med 996 poeng på Thingnes Bøs 947. Det skiller 49 poeng mellom de to største skistjernene i verden med andre ord. Når Nettavisens reporter påpeker at Johannes Høsflot Klæbo nettopp hadde vunnet verdenscupen sammenlagt og undret på hva sannsynligheten var for at Johannes Thingnes Bø skulle gjøre det samme trakk stryningen på smilebåndet.

- Den er vel like stor som om han skulle tape den før helgen, på en måte. Det er ikke umulig, men nesten. Jeg må bare kjøre på og så får vi se hvordan det går, sa Thingnes Bø til Nettavisen.

Det må nesten et mirakel til for at Thingnes Bø skal stikke av med verdenscupen sammenlagt. Stryningen må vinne alle de tre gjenstående rennene i Tjumen i Russland kommende uke, og Martin Fourcade må havne utenfor pallen i minst ett av rennene.

Det høres ikke umulig ut tenker nok de fleste, men det blir vanskeligere enn man skulle trodd. For det har ikke franskmannen gjort i ett eneste renn denne sesongen.

- Har virkelig sansen for ham

Men akkurat som navnebroren Johannes Høsflot Klæbo, er Thingnes Bø en av de beste i idretten han bedriver. De to norske stjernene er begge unge og har mange år foran seg på toppen i idrettene sine, sannsynligvis. Overraskende nok hadde navnebrødrene aldri møttes før i 2018, under OL i Pyeongchang.

- Vi bodde ilag under OL og det var første gangen jeg møtte ham, og han er en rolig og fin fyr. Han har jeg skikkelig sansen for og man klarer liksom å se litt på folk hvordan de er, og Johannes er virkelig en fin fyr som er offensiv på en rolig måte, sa Thingnes Bø om møtet med mannen med de rosa stavene.

Thingnes Bø påpeker at det ikke er noen tvil om at det er Klæbo som er den beste langrennsløperen i verden for øyeblikket.

- Det har han bevist i år, han har jo hatt full kontroll hele veien. Han har vært selvsikker og er en dyktig skiløper, tilføyde Thinges Bø, som vet hvor viktig det er for en idrettsutøver å ha selvtilliten på topp for å prestere.

VIL BLI BEST: Johannes Thingnes Bø har vunnet åtte verdenscuprenn denne sesongen, altså ett renn mer enn Martin Fourcade har gjort denne sesongen. Franskmannen har dog vært dyktig hver gang han ikke har vunnet, for skiskytterkongen har kommet på pallen i samtlige renn han har gått denne sesongen. Bildet er tatt etter lørdagens jaktstart i Holmenkollen, da Fourcade nærmest sikret verdenscupen sammenlagt. Til venstre i bildet: Lukas Hofer.

Tok flere gull enn Kina og Russland

Selvtilliten til navnebrødrene har vist seg å være på topp gjennom hele sesongen. De to alene hadde kommet på 12.-plass på nasjoners medaljeoversikt i OL, med Klæbo sine tre gull og Thingnes Bøs gull og to sølv. De to alene tok flere gullmedaljer enn Kina og de russiske utøverne tilsammen (tre gull) i OL i Pyeongchang. Dette er med alle idrettsgrener medregnet.

Johannes Thingnes Bø mener fortsatt at han skal heve seg enda et hakk i fremtiden. For neste år vil skiskytteren ta en «Klæbo», som er å vinne verdenscupen sammenlagt.

- Toppmotivert til å heve meg

For Johannes Thingnes Bø har endelig tatt et stort steg ut av den gigantiske skyggen Martin Fourcade har lagt over skiskyttersporten de siste sesongene.

Franskmannen har vunnet samtlige verdenscuper sammenlagt siden 2011/2012-sesongen. Hvis 29-åringen vinner verdenscupen sammenlagt denne sesongen har han vunnet den sju ganger på rad, noe selv Ole Einar Bjørndalen ikke har vært i nærheten av.

Om ikke 24-åringen klarer å stoppe franskmannen denne sesongen, vil han gjøre det ved neste mulighet, sier han selv.

- Det skal jeg tenke over på flyreisen på vei tilbake fra Russland. Da skal jeg legge en slagplan, og jeg skal trene godt i april og utover neste år. Jeg er toppmotivert for å heve meg enda ett hakk, avsluttet Thingnes Bø.

