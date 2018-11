Johaug ber folk dempe forventningspresset

Therese Johaug er klar for comeback etter å ha sonet sin dopingdom. Hun merker presset, men ber folk ikke ha for høye forventninger til henne.

BEITOSTØLEN/OSLO (Nettavisen): Johaug skal denne helgen for første gang konkurrere i langrenn etter at hun avla en positiv dopingprøve for over to år siden.

Mange forventer at hun skal slå tilbake med et brak fra start, men 30-åringen sier det ikke fungerer slik.

- Jeg må be folk dempe forventningene litt. Det er ikke bare å komme tilbake og forvente at man er på det nivået man var da man gikk sist, sa hun under onsdagens pressetreff.

Hun merker presset utenfra, og at mange forventer verdenscuptriumfer allerede nå.

- Ja, jeg merker det, og at folk tror det bare er å komme tilbake og ta seieren. Det kan jeg si at det ikke er. Samtidig setter jeg utrolig pris på at folk har tro på meg og at de heier på meg.

Therese Johaug (29) fikk OL-drømmen knust da dopingdommen mot henne ble skjerpet av Idrettens voldgiftsrett (CAS) i august. Hun ble utestengt i 13 måneder av Domsutvalget i Norges Skiforbund, men CAS økte suspensjonen til 18 måneder.

Johaug testet positivt for det forbudte stoffet clostebol etter bruk av en krem (Trofodermin) for en solbrent leppe under et høydeopphold i Italia i september 2016.

