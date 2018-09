Johaug håper FIS endrer rennprogrammet neste sesong

Therese Johaug (30) tror hennes sjanser i kampen om sammenlagtseieren i verdenscupen er redusert.

KVITFJELL (Nettavisen): Det er knyttet enorme forventinger til Johaug når hun om litt under to måneder er tilbake i verdenscupen for første gang etter utestengelsen.

Eksperter og trenere har vært klare på at Johaug har hatt en god utvikling til tross for at hun ikke har kunnet konkurrere de siste sesongene. Det gjør at flere tror 30-åringen vil være i en klasse for seg selv til vinteren.

Johaug er definitivt en av de store favorittene, men når det kommer til verdenscupen sammenlagt spår Johaug selv at hun kan få det tøft.

- Det blir mindre muligheter når man tenker på verdenscupen totalt, sier Johaug til Nettavisen.

Årsaken er rennprogrammet som er satt for den kommende verdenscupsesongen.

Domineres av korte løp



Programmet domineres nemlig av korte distanser og det har allerede blitt kritisert av flere eksperter, deriblant Nettavisens langrennsblogger Torbjörn Nordvall.

Kun ett verdenscuprenn er lengre enn 15 kilometer for kvinnene den kommende sesongen - tremila i Holmenkollen. Det taler ikke til Johaugs fordel ettersom hun har vært sterkest i de lengre distansene.

Selv om Johaug helst ville gått flere lengre distanser, erkjenner hun at sporten har blitt slik at man må mestre sprint og lengre distanser for å stikke av med sammenlagtseieren.

- Det blir bare opp til en selv at man må prioritere enda hardere og være enda mer konsentrert på å gå fort i de skirennene man kan gå fort i. Men jeg hadde håpet at de kanskje kunne hatt en 15 kilometer til, sier Johaug.

Håper på endring

I disse dager diskuterer FIS-ledelsen på høstmøte i Zürich kalenderen for neste år og Johaug legger ikke skjul på at hun håper å se en endring med flere lengre distanserenn.

- Jeg skulle ønske det var flere lengre løp. Jeg ønsker meg det til neste sesong, forteller Johaug.

30-åringen forteller at hun setter pris på at de lengre tradisjonsrike distansene beholdes, men har samtidig forståelse for at det er mange hensyn å ta.

- Jeg liker veldig godt gode gammeldags langrenn med lange løp, men så er det klart at vi må være med i dagens samfunn og i utviklingen og se på det. Det er viktig å finne et samspill med både sprintrenn og distanserenn slik at alle blir fornøyd. Jeg tipper at det ikke bare er meg som vil ha flere distanserenn, men det er en balansegang som skal møtes, forklarer Johaug.

Weng: - Helt greit

Landslagskollega Heidi Weng er i motsetning til Johaug glad for at hun slipper å gå flere av de lengre distansene.

- For min del er det helt greit, sier Weng til Nettavisen.

Hun legger imidlertid til at hun synes det er dumt at det ikke blir gått skiathlon og har forståelse for at andre er kritiske til at de lengre distansene uteblir.

- Jeg er ikke så fan av tremil, men for andre er det bra at man har det variert med både sprint og lengre distanser. Jeg synes det er dumt for totalen. For andre sin del synes jeg det er kjempesynd. For min del er det bra, men det er ikke bare jeg som går på ski, forklarer Weng.

Ingvild Flugstad Østberg synes det beste er en jevn fordeling av korte og lengre renn.

- Jeg har ikke finjustert det (programmet), men jeg har skjønt at det er mye sprint og få renn over ti kilometer. Jeg er fan av at et rennprogram er så variert som mulig, sier Østberg til Nettavisen.

Treneren vil ha variasjon



Ole Morten Iversen, trener for det norske kvinnelandslaget, forklarer at han har gjort seg noen tanker om hvordan han ønsker at langrennssporten skal være i fremtiden.

Landslagstreneren er klar på at han i likhet med flere av løperne ønsker en stor variasjon i terminlisten, både når det kommer til stilart og distanser.

Samtidig har han forståelse for at det er mange faktorer som FIS må ta hensyn til.

- Jeg har stor respekt for dem som driver og jobber med dette, sier Iversen til Nettavisen.

Han forteller at han tidligere har vært i møter med blant andre langrennsleder Vegard Ulvang som han mener er god til å forklare hvorfor FIS tar valgene de tar.

- Noen ganger blir jeg litt overrasket over hvor gode argument de har for de valgene de tar. Det er argument som jeg, litt utenfor, ikke evner å se og som i hvert fall folk utenfor langrennsporten ikke evner å se. Av og til er det gode grunner til en del valg som blir tatt i et helhetsperspektiv, sier Iversen.

FIS tar selvkritikk

Terminlisten for kommende sesong er altså bestemt, og FIS har forståelse for at enkelte er kritiske.

Pierre Mignerey, konkurransedirektør for langrenn i FIS, forklarer til Aftenposten at mangel på passende arenaer, utøveres behov for forberedelser til VM og arrangører som trekker seg i siste liten er hovedårsaken til at terminlisten ikke har blitt slik de ønsket.

– Det er klart vi forstår kritikken, men alle må forstå at dette absolutt ikke er resultatet av en strategi eller visjon for fremtiden til langrenn, men et resultat av en dårlig kombinasjon av forskjellige faktorer, sier Mignerey til Aftenposten.

- 2018–2019-kalenderen er langt fra ideell. Vi har ikke fellesstart med skibytte og balansen mellom klassisk og fristil på sprintene er ikke bra, forteller Mignerey.

Verdenscupen i langrenn starter 24. november i finske Ruka.

