Johaug har sonet ferdig dopingdommen

Nå kan Therese Johaug (29) konkurrere for fullt.

Onsdag har Johaug sonet ferdig utestengelsen på 18 måneder som hun ble idømt av Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

Pågangen fra pressen har vært enorm den siste tiden og tidligere denne uken meldte Johaugs manager Jørn Ernst at langrennsstjernen stiller til eget pressetreff torsdag.

Avla positiv dopingprøve



Den norske langrennsstjernen preget overskriftene i flere uker da det høsten 2016 ble kjent at hun hadde testet positivt for det forbudte stoffet clostebol.

På en pressekonferanse på Ullevaal Stadion forklarte Johaug at hun hadde fått i seg stoffet ved bruk av en krem hun skulle bruke til å pleie en solbrent leppe. Kremen hadde hun fått av landslagslege Fredrik S. Bendiksen.

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund trodde på Johaugs forklaring, men mente likevel at Johaug kunne bebreides for å ha tatt i bruk medikamentet som var tydelig merket med en dopingadvarsel. Domsutvalget dømte Johaug til 13 måneders utestengelse, noe som innebar at hun kom til å rekke OL i Pyeongchang, men gå glipp av VM i Lahti 2017.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) var ikke fornøyd med avgjørtelsen og anket dommen videre til CAS som til slutt dømte 29-åringen til 18 måneders utestengelse. Det førte altså til at Johaug også gikk glipp av vinterens OL i Sør-Korea.

Store forventinger



Nå har imidlertid Johaug sonet ferdig dommen og hun kan igjen konkurrere for fullt.

Det virkelige comebacket lar likevel vente på seg. Johaug er påmeldt til å gå Skarverennet førstkommende helg, men det kun i regi av sponsorer og ikke i eliteklassen.

Planen er hun først skal konkurrere for fullt igjen ved sesongstarte på Beitostølen i november.

Det knyttes store forventinger til Johaug kommende sesong. Til tross for utestengelsen rapporteres det at 29-åringen er i godt slag. Tidligere i vinter kunne Nettavisen blant annet avsløre at Johaug vant et hemmelig testløp mot OL-dronning Marit Bjørgen kun få uker før lekene i Pyeonghcang.

Mest sett siste uken