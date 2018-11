Johaug, Northug og Sundby møter pressen

Therese Johaug, Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby møter pressen fra klokken 13.00 under onsdagens mediedag på Beitostølen.

BEITOSTØLEN/OSLO (Nettavisen): Petter Northug sier onsdag til pressen at han vurderer å legge opp om ikke kroppen begynner å samarbeide med ham.

Les om det Northug hadde å si til pressen onsdag her!

Les om det Therese Johaug hadde å si til pressen her!

Les også: Smånervøs Johaug klar for sitt første skirenn på over to år

Les også: Vikersunds verdenscupskjebne avgjøres av FIS-styret denne uken

Les også: Johannes Thingnes Bø om den store forandringen: - Det er noe som skurrer

Les også: Tande tilbake etter marerittet: Fryktet for livet

Les også: Johannes Thingnes Bø tilbringer mye tid uten sin kjære: - Det er klart vi savner hverandre

Mest sett siste uken