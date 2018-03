Johaug utsetter landslagsretur

Therese Johaug venter med å slutte seg til landslaget. Hun kommer tilbake dit først i mai.

Neste uke drar Johaug på høydeopphold i Mellom-Europa i fire-fem dager, og hun skal blant annet en tur innom neste sesongs VM-by Seefeld.

I november gjør hun comeback i konkurranse på Beitostølen.

– Hun følger det programmet vi har lagt opp. Hun kan i prinsippet trene med landslaget, men vi venter til etter sesongen før hun engasjerer seg med landslaget igjen når det gjelder trening, sier manager Jørn Ernst til NTB.

– De første samlingene med landslaget blir tidlig mai. Det blir på første vårsamlingen med laget, med tanke på ny sesong, sier Ernst videre.

– Det blir bra å komme seg inn i normale omstendigheter igjen. Det ser hun fram til, forklarer manageren.

TILBAKE NESTE SESONG: Therese Johaug er klar for å konkurrere i verdenscupen igjen neste sesong.





I god form



Formen til Johaug per dags dato er det ifølge manageren ingen ting å si på.

– Hun er i veldig godt slag, både i kropp og hode. Den treningsplanen som har vært fulgt har fungert veldig bra, så den fysiske formen har hun klart å holde ved like. Der har vi hatt full kontroll. Hun vet hva som skal til. Planen har vært veldig vellykket, det ser i alle fall sånn ut på testene, sier Ernst.

Samtidig som Johaug utsetter returen til landslagslet, er det også klart at hun ikke har tenkt til å konkurrere på snø før sesongåpningen på Beitostølen i november.

Det var ventet at hun kom til å gjøre comeback på Skarverrennet 21. april, men her stiller hun kun i mosjonsklassen på oppdrag for en sponsor.

Gikk testløp mot Bjørgen

Johaug fikk en bekreftelse på at formen er bra tidligere i vinter. Forrige måned kunne Nettavisen avsløre at den norske langrennsstjernen gikk et hemmelig testløp mot selveste Marit Bjørgen.

Etter hva Nettavisen har blitt fortalt skal Bjørgen og Johaug i privat regi ha konkurrert mot hverandre i et testløp på 10 kilometer. Det løpet skal Johaug ha vunnet med nærmere 30 sekunder.

Bjørgen har bekreftet at de testet seg mot hverandre på en distanse, men vil ikke si noe om hvordan det gikk.

- Jeg kan love deg at Therese er i bra form, sa Bjørgen til Nettavisen under OL.

