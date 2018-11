Johaug vant suverent - fikk gult kort i comebacket

- Jeg blir usikker både på at det har kommet så mye nye lover og regler etter at jeg har gått ut, sier Therese Johaug.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Therese Johaug vant suverent i comebacket under den nasjonale åpningen av langrennssesongen på Beitostølen fredag.

Langrennsstjernen slo lagvenninnen Ingvild Flugstad Østberg med 23,9 sekunder, mens Kari Øyre Slind ble nummer tre, 35,9 sekunder bak Johaug på ti kilometeren.

Johaug forteller etter løpet at hun kjente på nervene før start og at hun opplevde seg selv som vimsete i minuttene og timene før rennet startet.

- Man gleder seg egentlig bare til å gå bort. Man blir litt usikker og jeg kjente at man må beregne god tid. Jeg blir usikker både på at det har kommet så mye nye lover og regler etter at jeg har gått ut. Både med stakefrie soner og stavlengder. Jeg kjenner på en måte at jeg ikke er helt inne i den rytmen der, sier Johaug.

FIKK ADVARSEL: Therese Johaug vant suverent, men pådro seg gult kort i comebacket på Beitostølen fredag.

Fikk gult kort

Det ble også tydelig i fredagens løp der 30-åringen pådro seg et gult kort under løpet. Det tar hun med seg til verdenscupen neste helg.

Johaug fikk det gule kortet for brudd på de tekniske retningslinjene undeveis i løpet.

- Det var litt dumt for jeg tok to dobbelttak i stakefri sone og fikk et gult kort i dag. Det er noen sånne barnefeil man må lære seg, merker jeg. Jeg får være bevisst på de stakefriesonene til neste gang, sier Johaug til NRK.

Langrennsstjernen tar selvkritikk for regelbruddet.

- Nei, jeg har ikke gjort det, så det var litt uvant, men jeg legger meg langflat. Jeg burde ikke ta de takene. Det var på førsterunden. På den andre runden gikk jeg diagonalgang der og da tenkte jeg på det. Det er sånn som bare må læres, forteller Johaug.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener det er uheldig at Joahaug pådrar seg gult kort på Beitostølsen

- Man må ha diagonale bevegelser i en stakefri sone. Litt uheldig at hun drar med seg et gult kort til verdenscupsesongen, sier Bjørn på NRK.

Skulle Johaug nå gjøre noe lignende i et kommende verdenscuprenn vil det resultere i diskvalifisering for den norske langrennsstjernen.

Johaug: - Hvorfor gjør jeg dette?

Landslagstrener Ole Morten Iversen virket selv lettet etter at lagets største stjerne hadde gått sitt første offisielle skirenn etter dopingutestengelsen.

- Jeg tror egentlig ingen skjønner hvor tøft dette har vært for Therese. Hun sa før Lysebotn Opp at hun har aldri vært så nervøs. Jeg er sikker på at hun er veldig lettet etter å ha gjennomført det første skirennet. Sånn vil det nok bli neste helg og. Nå har hun gjort unna ett, så er det et lite skritt til neste helg. Da tror jeg hun senker skuldrene enda mer, sier Iversen til Nettavisen.

Johaugs egen trener Pål Gunnar Mikkelsplass innrømmer at det var spesielt å se eleven tilbake med startnummer på brystet.

- Det var veldig spesielt at hun skulle gå skirenn etter så lang tid uten. Det var på en måte en stor opplevelse å se henne med startnummer. Det gikk veldig bra ut fra forutsetningene, med tanke på hva hun har vært gjennom. Hun følte nok presset inn mot start.

- Hun sa at hun var fryktelig nervøs. Som hun sa: "hvorfor gjør jeg dette her?". Den følelsen kjenner jeg igjen etter egen karriere før store ting. Det var nok litt høye skuldre i dag, men bevares, det var veldig bra.

Verdenscupen starter i finske Kuusamo neste helg.

