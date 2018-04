Johaug vurderte å legge opp: - Gikk på en stor smell

Skistjernen er tilbake fra dopingutestengelsen, men forteller om en tøff periode der hun én gang vurderte å gi seg.

KALBAKKEN / GRENSEN (Nettavisen): Onsdag var Therese Johaug tilbake fra dopingsuspensjonen som har holdt henne ute siden høsten 2016.

Torsdag ettermiddag møtte hun pressen i Oslo.

- Endelig skal jeg få sitte her og ha et smil om munnen. Det har vært pressekonferanser hvor det ikke akkurat har vært det de siste to årene. Da jeg våknet i dag morges kunne jeg klappe meg på skulderen og si at jeg er stolt over å ha kommet meg gjennom dette, sier 29-åringen.

- Vurderte å legge opp



Under seansen på Kalbakken i Oslo fortalte Johaug blant annet at hun på et tidspunkt, på en ferie i 2017, var nær ved å legge skiene på hyllen.

- Ja, jeg skal ærlig innrømme at jeg har tenkt på det én gang. Da vi var på ferie i Florida, etter at alt hadde landet og jeg hadde gått på en ganske stor smell, våknet jeg tredje uke på rad uten å ha fått trent én eneste økt, og da slet jeg med motivasjonen, forteller Johaug til pressen.

- Da hadde jeg ikke lyst til det her. Men Nils Jakob (kjæresten, red. anmerk.) sa til meg at du kan få lov til å legge opp, men ikke når du er så sliten som nå. Du må komme deg på plussiden igjen, før du tar en avgjørelse om å legge opp, sier hun.

Johaug åpnet pressekonferansen med å fortelle at perioden hun har vært igjennom har vært tung, men at hun nå er motivert for å komme tilbake og at hun gleder seg til å konkurrere med det norske flagget på brystet.

- Jeg har hele tiden prøvd å gjøre det beste ut av situasjonen jeg har havnet i. Jeg har fått muligheten til å være med folkene som betyr mye for meg og delt mye glede og moro med dem, forteller skistjernen.

- Jeg har blitt mer trygg på meg selv. Jeg har blitt eldre, og ser ting på en litt annen måter enn før, sier Johaug om tiden hun har vært utestengt.

Tiden borte fra konkurranser har gitt Johaug et nytt perspektiv.

- Jeg har sett at livet byr på så mye mer enn langrenn. Det viktigste for meg er at jeg er frisk og rask og har de viktigste folkene rundt meg. Det var også det mamma sa til meg da jeg fortalte henne om det første gang. Det er noe jeg har tenkt mye på, forteller langrennsprofilen.

Fortsetter med Mikkelsplass



Johaug er klar på at hun ønsker å fortsette samarbeidet med trener Pål Gunnar Mikkelsplass, som hun har jobbet med mens hun har vært ute.

- Jeg kommer til å bruke Pål Gunnar som trener framover. Det vi har gjort de siste årene har gitt meg en enorm trygghet, forteller Johaug.

- Han har betydd utrolig mye. Måten han er på som person, måten han prater til meg og sprer trygghet i utøveren. Han kan være seriøs, morsom og bestemt, med et glimt i øyet bestandig, sier skistjernen.

Johaug ville også takke kjæresten Nils Jakob Hoff, familien og alle de andre hun hadde hatt rundt seg i tiden som utestengt utøver.

Rørt til tårer



Hun ville også takke Marit Bjørgen for støtten og tok til tårene da hun snakket om sin lagkompis og venninne gjennom mange år.

- Hun har støttet meg de to siste årene, så det er rart at hun gir seg, men det er en tid for alt og jeg skjønner at hun i en alder av 38 år har lyst til å gjøre andre ting, sier 29-åringen til pressen.

- Hun har gitt meg enorm støtte. Forbilde nummer én. Jeg er veldig takknemlig for det hun har gitt meg, sier Johaug om Bjørgen.

Bjørgen, som nylig la opp, begrunnet det med at hun ville bruke mer tid med familien, men for Johaugs del ligger det ikke noen planer om å få barn med det første, kunne hun bekrefte på pressekonferansen.

- Jeg har ikke planer om å bli mamma med det første, sier hun.

Nå er målet å være tilbake i verdenstoppen neste sesong.

- Jeg har en enorm motivasjon til å komme tilbake og drømmer om å stå øverst på pallen igjen. Det er en enorm drøm jeg har og er vanvittig motivert for å legge ned den jobben som må legges ned for å klare det.

Går Skarverennet



Bruk av sårkremen Trofodermin på en sprukken leppe noen dager høsten for halvannet år siden, er grunnen til at Johaug ble utestengt.

22. august i fjor fikk Johaug den endelige dommen fra Idrettens Voldgiftsrett (CAS). Den lød på 16 måneders utelukkelse gjort gjeldende for perioden fra 18. oktober 2016 til 18. april 2018.

Samtidig ble også drømmen om deltakelse i Pyeongchang-OL knust vel et halvår etter at hun måtte se Lahti-VM på TV.

Johaug starter i Skarverennet lørdag. Der går hun sammen med sponsorer og ikke i klassen der venninnen Marit Bjørgen og eliteløperne deltar.

Johaug er tilbake i renn på snø på Beitostølen i november. Før det skal hun gå flere konkurranser på rulleski. Den første i Bø i Telemark i juni.

Mest sett siste uken