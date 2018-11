Johnsrud Sundby blåser liv i høydedebetatten

- Problemet er at man legger igjen like mange lik i høyden, som man kommer hjem med vinnere, sier Martin Johnsrud Sundby.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Martin Johnsrud fikk mange av svarene han var ute etter da han gikk inn til tredjeplass på 15-kilometeren på Beitostølen søndag.

Formen er i anmarsj, og 34-åringen ser fram mot verdenscupåpningen i finske Kuusamo neste helg, selv om han er klar på at det er mer å gå på.

- Jeg er ganske bra i siget, men jeg kjenner at det er mye å gå på frem til neste helg. Det må man ha også hvis man skal kjempe med de beste. Jeg har gode forhåpninger før helga, sier Johnsrud Sundby til Nettavisen.

- Legger igjen lik

Den nasjonale åpningen på Beitostølen ble dominert stort av landslagsløperne, og Sundby har en teori om hvorfor.

- Vi har droppet høydetreninga, sier Sundby.

Les også: Bjørgen gikk bort til Eckhoff med klar beskjed

- Mener du at det er grunnen til at landslagsløperne dominerer nå?

- Det som er problemet med høydetrening er at man legger igjen like mange lik i høyden som man kommer hjem med vinnere, og dropper man den, fjerner man en usikkerhetsfaktor og en risikofaktor. Se på hvordan helgen har vært, da. Laget har prestert historisk bra på Beitostølen, sammenlignet med hvordan det har vært tidligere. Ergo, vi har lagt igjen færre lik i høyden enn vi har gjort før.

NÆRMER SEG FORM: Martin Johnsrud Sundby.

Les også: Satt i bilen med Sundby da hun fikk den tragiske beskjeden

Sundby innrømmer imidlertid at høydetrening kunne gitt noen prosent ekstra til noen få, men at det i stor grad er et sjansespill.

- Jeg mener det er en faktor til at vi er mer stabile, men så kan det hende at vi også har fjernet en prosent eller to på toppen av en eller to løpere. Det vet vi ikke helt, men jeg tror totalt sett at resultatene viser at vi har gjort en god jobb internt. Vi har en fantastisk sterk treningsgruppe, og vi har kjørt litt safere inn i sesongen enn vi har gjort før.

Nossum: - For tidlig å si

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum mener det er for tidlig å trekke noen konklusjoner etter åpningshelga.

- Det er en stor debatt å ta rett etter to skirenn, men det er mulig, og det er noe vi må sette oss ned og se på. Det er ikke noe tvil om at vi er bra nå. Det er ikke så mange som flyr ennå, men vi er bra. Det kan fort hende at vi hadde vært om vi hadde vært i høyden og, sier Nossum til Nettavisen.

Nossum tror konkurransen i dagens landslag er en viktigere faktor til at starten på sesongen har vært god for herrene.

- Det viktigste av alt er å få trent godt, uavhengig av om det er i høyden eller lavlandet. I år har vi fått trent veldig godt i god og lang tid. Vi har et lag som har pushet hverandre, som har vært jevnt bra hele tida. Det tror jeg har mer betydning enn om du er i høyden eller ikke.

- Sundby mener man legger igjen like mange lik som vinnere etter høydetrening. Er det noe i det?

- Det er ikke noe er lik-tegn på det. Vi kunne like så greit stått der med åtte helt supert. Klart, du må kanskje individualisere litt mer i høyden og tilpasse litt mer. Klarer alle det, er det ikke noe hokus-pokus, det heller. Men det er kanskje vanskeligere å treffe 100 prosent enn det kan være i lavlandet.

Verdenscupen starter i finske Kuusamo neste helg.

Mest sett siste uken