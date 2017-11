Kilde friskmeldt til Canada-renn

Aleksander Aamodt Kilde fikk mandag gladmeldingen om at han kan delta i verdenscupen i alpint i Lake Louise senere i måneden.

Kilde måtte stå over verdenscupåpningen i Sölden i slutten av oktober på grunn av en hjernerystelse. Til VG forteller han at han nå har fått grønt lys til å dra til Canada og USA for å kjøre utfor, super-G og slalåm fra 25. november.

- Det var utrolig digg, jeg har ventet på den der (beskjeden). Nå er jeg «good to go». Men jeg må begynne rolig og trappe opp litt etter hvert, sier Kilde.

Storslalåmrennet i Sölden ble avlyst på grunn av uvær, så dermed blir Lake Louise-rennene etter planen sesongdebuten for både Kilde og fartskompisene Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal. Sistnevnte har vært ute med en kneskade siden nyttår.

